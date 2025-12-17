Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Csorogni fog a nyálad, zongorán tette szét a lábát Dua Lipa

Dua Lipa
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 17. 05:00
énekesnőmell
Dögös pózba vágta magát a zongorán a népszerű énekesnő. Dua Lipa egy csillogó ruhában tette szét a lábát.

Nemcsak a hangjával, hanem tökéletes alakjával is mindenkit elvarázsol Dua Lipa. A világturnéját nemrég befejező énekesnő egyre több fotót oszt meg magáról, ráadásul egyre kevesebb ruhában. Képeit milliók lájkolják, ami nem is csoda, hiszen szinte alig takar rajta bármi. A 30 éves énekesnő most egy aprócska egy csillogó ruhában ült fel a zongorára, majd szétette a lábát.

Dua Lipa ismét villantott, ezúttal egy átlátszó felsőben mutatta meg tökéletes melleit
Dua Lipa ismét villantott, ezúttal egy átlátszó felsőben mutatta meg tökéletes melleit / Fotó: Lexie Moreland

Dua Lipa őrült focirajongó

A népszerű énekesnő nemcsak tökéletes hangjáról és bomba alakjáról híres, hanem arról is, hogy rendszeresen feltűnik futballmérkőzéseken. Így volt ez novemberben is, amikor a Fluminense-Flamengo rangadón (2-1) szurkolt egy brazil felsőben.

Most azonban véget ért a turné, eljött a pihenés ideje. Dua Lipa eközben kampányfotózásokon és divatbemutatókon vesz részt, emellett pedig rengeteg időt tölt színész párjával, Callum Turnerrel.

 

