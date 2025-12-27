Elfogytak a szavak: Miss Mood az édesanyjától kapta a leggyönyörűbb karácsonyi ajándékot

A december már mindenkinek főleg a karácsonyi készülődésről szól. Van, aki ilyenkor az év többi időszakához képest sokkal jobban ki tudja fejezni kreativitását. Így van ezzel Miss Mood is, aki a Bors érdeklődésére mesélt arról, hogy honnan ered az az erős női energia, ami egyébként a mindennapjaiban és a zenéjében is megmutatkozik.
„Az alkotás gyerekkorom óta az életem része” – mondta lapunknak. A története egészen a gyerekkoráig nyúlik vissza. Miss Mood egy olyan családi környezetben nőtt fel, ahol a kézművesség, a művészet és az önkifejezés természetes és mindennapos volt. „Anyukám virágkötőként dolgozik, tőle örököltem a kreativitásom”– nyilatkozta az énekesnő. „Gyerekkoromban gyakran alkottunk: gyöngyöt fűztűnk, festettünk, gipszfigurákat csináltunk és még szobrászkodtunk is. Anyukám alapvetően művészi beállítottságú, ebből kifolyólag nálunk a kézműveskedés teljesen természetes dolog volt” – mesélte mosolyogva, majd azt is elárulta, ezt a képességét a karácsonyi időszakban is ki tudja használni.
”Nekem ez kikapcsolódás. Amikor sok a munka, vagy úgy érzem, hogy túlpörgök, nagyon jó a kezemmel alkotni. Más energiákat mozgat meg bennem, és visszavisz ahhoz a gyermekhez, aki mindent örömből csinált” – fejtette ki Miss Mood, aki néhány évvel ezelőtt a sztárban sztár színpadán is megmutatta tehetségét.
A Miss Mood-féle ünnepi készülődés nem decemberben indul, nála már november elején teljes pompában áll a karácsonyi dekoráció. „Már négy-öt éve hagyomány, hogy a Mikulásbuli nálam kerül megrendezésre, így ez egyenlő a karácsonyi dekorációval. Mivel ez a nagy családi esemény december elején van, nálam legkésőbb november elején már áll a karácsony” – nyilatkozta lapunknak.
Miss Mood életének minden területét átszövi a kreatív önkifejezés: a tartalomgyártástól kezdve az ünnepi dekoráción át a zenén keresztül. Ugyan abból a gyermeki energiából táplálkozik, amelybe akár ma is visszatér.
