Aggódnak a barátok, teljesen összeomlott a gyásztól Ozzy Osbourne özvegye

A zeneipar számos legendája és több tízezer rajongó búcsúztatta el a Black Sabbath legendáját szerda délután Birminghamben. A gyászmenet végighaladt a már reggel lezárt Broad Streeten, a Black Sabbath-híddal szomszédos padnál pedig Ozzy Osbourne özvegye, Sharon, és két gyereke, Jack és Kelly ki is szálltak, egymásba kapaszkodva nézték a rengeteg virágot, fotót, búcsúüzenetet, amit az énekes kedvelői tettek le.

Ozzy Osbourne temetésén felesége, Sharon Obourne összeomlott (Fotó: Northfoto)

Zokogva rogyott össze a szertartáson Ozzy Osbourne felesége

„Kétségbeesetten szeretnék hazajönni” – mondta néhány éve a Black Sabbath legendája, de a Parkinson-kór elleni küzdelem és a gerincsérülésből adódó műtétek késleltették a költözést.

„Itt az ideje, hogy egy kis időt töltsek az unokáimmal. Nem akarok egy hotelszobában meghalni valahol. Az életem hátralévő részét a családommal akarom tölteni” – nyilatkozta májusban Ozzy Osbourne. A legendás zenész és felesége úgy tervezték, Angliában élnek majd, Sharon hitt benne, hogy maradt még idejük, ám az énekes a Black Sabbath búcsúkoncertje után két héttel meghalt.

Az elhunyt legenda rajongói is lerótták tiszteletüket (Fotó: PA / Northfoto)

A legenda búcsúztatója ha nem is vidám volt, de a rajongók betartották kedvencük kérését, aki korábban többször azt nyilatkozta, hogy nem akar szomorú temetést. Így ők végig hangosan a legenda nevét skandálták. A búcsúmeneten természetesen részt vett Sharon Osbourne és Ozzyval közös gyerekei, Kelly Osbourne és Jack Osbourne is. A rocklegenda temetése zárt körű volt, de sok híresség megjelent, hogy tiszteletét tegye a Black Sabbath egykori frontembere előtt. A meghitt szertartáson számos közeli barát és zenésztárs is megjelent – mindannyian egy korszak meghatározó alakjától búcsúztak. Az özvegyet a gyerekek támogatták, Sharon teljesen összeomlott a gyásztól, jól láthatóan alig tartotta magát. Barátai a férje halála óta aggódnak érte, pont ezért gyerekei egy percre sem hagyták magára édesanyjukat.