Tengeri pecával piheni ki a világbajnokságot Szabó Rebeka

Történelmi sikert ért el a magyar női pontyfogó-válogatott Olaszországban, ahol első alkalommal sikerült elhódítani a világbajnoki serleget. A sportági szakszövetség évek óta jelentős energiát fordít arra, hogy a magyar pontyfogó szak­ág is a világ élvonalába kerüljön. 2023-ban történt az első áttörés, akkor Franciaországban egy-egy női és férfi párosunk már ezüstérmet érdemelt ki. Most egy újabb álom teljesült be, mert a versenyszerű pontyhorgászat 25 éves történetében először szerzett aranyérmet magyar csapat a világbajnokságon.

Egyre több a női horgász

A női pontyhorgászok száma évről évre nő, viszont a versenysportban kevesebben vettek eddig részt. Az idei évben az országos bajnokságra egy nagyobb toborzás eredményeként több új páros is megmutatta magát, ami egy előrelépés ebben a szak­ágban

– mondta a Bors­nak a világbajnok csapat tagja, Szabó Rebeka, aki arról is szót ejtett, mi kellett a világbajnoki címhez. – Fantasztikus csapatmunka volt, összhangban volt mind a három versenyzőpáros még úgy is, hogy külön szektorban horgásztunk, a pályák pedig eltérőek voltak. Természetesen az információáradat, taktikák, trükkök, amik a világbajnoki címhez kellettek a csapatkapitánynak, a másodkapitánynak és a háttereinknek köszönhető, akik folyamatosan segítették a csapatot, nélkülük mindez nem jött volna létre.

Erős pontyok

Az újdonsült világbajnok a versenykörülményekről is szót ejtett. Ahogy fogalmazott: a Lago di Pietrafitta kristálytiszta vize, rendezett partja fogadta őket.

Itt mindig különleges élmény horgászni, hiszen hihetetlen erős pontyok lakják a tavat

– tette hozzá Rebeka, aki azt is elárulta, mit érzett, amikor kiderült, világbajnok lett a magyar válogatott. – Hirtelen fel sem fogtuk, hogy megnyertük a versenyt, mert olyan euforikus állapotban voltunk. Évek óta küzdünk ezért a címért, és végre minden összejött. Egyszerűen fantasztikus volt ott állni a záró ceremónián és a Himnuszt énekelni.

A nyaralás sem maradhat el

Idén még jó pár horgásztúra vár a magyar válogatott versenyzőre, melynek újabb csúcspontja egy balatoni behúzós verseny lesz, de a pihenés sem maradhat el.

Természetesen ekkor sem hagyom otthon a horgászbotot, így egy kétnapos tengeri peca is helyet kapott a nyaralás során

– mosolygott Szabó Rebeka.