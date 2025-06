"Az ikertestvéremmel mindent együtt csinálunk: még pasit is közösen keresünk!"

Azt mondják, az ikreknél a szokásos testvéri kötődés sokszorosa működik: egyes esetekben szinte érzik egymás jelenlétét is, és szinte mindenben egymásra, egymáshoz hangolódnak. Nos, kétségtelen, hogy a Miamiban élő, 33 éves Miriam és Michelle Carolus extrém módon kötődik egymáshoz. Nem elég, hogy mindent együtt csinálnak, de arra is gondosan ügyelnek, hogy a kinézetük is teljesen egyforma legyen. És ez nem merül ki abban, hogy ugyanolyan ruhát vesznek fel, de a plasztikai sebészeikkel is azonos műtéteket végeztetnek el. Olyannyira elválaszthatatlanok, hogy még egy vakrandin is együtt jelennek meg – partnerük legnagyobb megdöbbenésére.

Michelle es Miriam Carlous elválaszthatatlanok Fotó: YouTube

A Truly kamerája épp egy ilyen vakrandira kísérte el a párost, illetve hát elvileg "csak" Michelle-t, ugyanis a 31 éves, ingatlanosként dolgozó Michael azt hitte, csupán vele fog találkozni... Hamar rá kellett döbbennie: itt a "kettő vagy semmi" esete áll fenn: nem elég az egyik lányt levennie a lábáról, ikertestvérét is ugyanúgy el kell bűvölnie.

"Tükrözzük egymást attól a pillanattól kezdve, hogy felkelünk, egészen addig, hogy lefekszünk. Együtt dolgozunk, elválaszthatatlanok vagyunk. Mindig nagyon-nagyon alaposan egyeznünk kell mindenben" – magyarázzák a lányok.