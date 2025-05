Egyszerre nézett ki az édesapa és kislánya a repülőgép ablakán: ami visszatekintett rájuk, életük végéig kísérti majd őket

Egyre több ember suttog földönkívüliekről. Korábban ez a téma egyértelműen az összeesküvés-hívők és a sci-fi rajongók sajátja volt, ahogyan azonban teltek az évtizedek, egyre több és több gyanús esetet regisztráltak. Hexagon alakú űrhajók bukkannak fel, az égen, egyre többen lépnek elő és számolnak be arról, hogy elrabolták őket, nemrégiben pedig már az is kiszivárgott, hogy a titkos kormány felvette a kapcsolatot az idegenekkel és kommunikálnak. Ha csak egy-két ilyen hír jönne évente, egyszerűen legyinthetnénk, és ráfoghatnánk embertársaink élénk fantáziájára. Mostanában azonban naponta sok UFO-észleléstől érkeznek bejelentések, a különféle fórumok pedig felvirágoztak, és immáron olyanok is részt vesznek és megosztják a tapasztalataikat, akik korábban szkeptikusnak vallották magukat. Most pont egy ilyen kételkedő ember mesélte el, mi történt vele és a kislányával.

A repülőről látta meg az ufót az apa és a lánya

Nem hétköznapi dologról számolt be egy édesapa a Redditen. Elmondása szerint nem tartozik a hiszékeny emberek közé, nemrég azonban olyat látott, ami teljesen kiverte nála a biztosítékot, és azóta is retteg, hogy újra megtörténik vele. 3 évvel ezelőtt ugyanis a családjával repülőre ült. Ő maga a kislánya mellett foglalt helyet, és éppen Németország fölött repültek, amikor hirtelen mindketten kinéztek az ablakon.

Olyan látvány fogadta őket, ami azóta is kísérti őket. Egy fémes kinézetű gömb bukkant fel a felhő mögül, és meg sem moccant. Egy helyben állt, nem haladt semerre, ebből tudták, hogy valamilyen különös, nem ember alkotta járműről lehet szó. Olyannyira ledöbbentek, hogy csak bámulták a tárgyat, ameddig látható volt, amikor pedig az eszükbe jutott, hogy le kellene videózni, már eltűnt.

Nem hiszem, hogy bárki más látta volna, mert nem hallottam, hogy beszéltek volna róla

- árulta el az édesapa.

A találkozás azóta is lázban tartja a családot, és azóta sem tudták kiheverni. Az apa azóta aggódik, hogy ha egyszer újra repülőre ül, akkor ismét látni fogja.