"Segítség! A kislányom űrlényekről álmodik, és olyan dolgokat lát, amik nincsenek is ott"

Nem mindennapi segélykérés jelent meg a Reddit egyik tanácskérő oldalán. Egy kétségbeesett édesanya arról írt, hogy a 7 éves kislánya néhány hónapja furcsán kezdett el viselkedni: űrlényekkel kapcsolatos álmai vannak, ufókat lát az égen szállni, és sokszor rajzol olyan látomások alapján, amelyekben embereket rabolnak el az idegenek. Az édesanyja szerint sem otthon, sem az iskolában nem szoktak ufókról beszélgetni, így nem tudja, hogy honnan jöhet a gyermeke számára ez a bevésődés.

Embereket elrabló idegenekről készít rajzokat a 7 éves kislány Fotó: vchal

A r/AlienAbduction Reddit oldalán jelent meg a megrázó bejegyzés:

Van köztetek még valaki, akinek a gyerekei ufókról és emberrablásokról beszél nektek? Van egy 7 éves kislányom, aki lerajzolta, ahogy egy űrhajó űrnyalábot küld rá és magával viszik őt.

Nem szoktunk itthon sosem beszélgetni az űrlényekről, és hasonló műsorokat sem néz soha, az iskolában a barátait nem izgatja a téma, így nem tudom, hogy hol látja ezeket a dolgokat. Minden azzal kezdődött, hogy másfél évvel ezelőtt azt mondta, hogy látott elrepülni egy furcsa tárgyat az ablakunk előtt. Amikor megkértem, hogy rajzolja le, egy csészealj szerű idegen űrhajót rajzolt le, aminek világít a közepe. Nem tudom, hogy mitévő legyek most, szakemberhez kéne fordulnom vele, vagy majd kinövi?" - tette fel a kérdését az édesanya.

A kommentek között kiderült, hogy rengeteg család van hasonló helyzetben, ugyanis a gyerekek az erősebb fantáziájuk miatt kapósabbak az idegenekkel kapcsolatos történetekre és álmokra. Sokan rámutattak, hogy gyerekkorukban ők is hasonló tapasztalatokon estek át, mint a 7 éves gyermek, azonban a szüleik és a környezetük csak nevetett rajtuk, pedig a számukra nagyon is valóságosnak tűntek ezek a dolgok. Ez pedig egy egész életen át tartó traumát okozhat, úgyhogy azt ajánlják az édesanyának, hogy türelmesen hallgassa végig ezeket a történeteket, akkor is, ha nem hisz bennük, mert ezzel rengeteget javíthat a kislányával való kapcsolatán.