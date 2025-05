Tragédiába fulladt az ünneplés: nyaralása során kellett amputálni a 22 éves Hannah lábait

Jelenleg is az életéért küzd a frissen diplomázott 22 éves Hannah Smith, akit nyaralásán egy horrorbaleset ért. A fiatalt ugyanis épp felszállt volna a Bahamákon egy óceánjáróra, amikor hirtelen megbotlott és a vízbe zuhant. Tragikus módon a hajó propellere magához szívta, melynek következtében a lábai olyan súlyos sérüléseket szereztek, hogy amputálni kellett őket.

Az életéért küzd. Fotó: GoFundMe

Hannah jelenleg is kórházban fekszik, de az életét csakis annak köszönheti, hogy két gyors gondolkodású másik utas a karjánál fogva kirántotta őt a vízből. Állapota jelenleg is kritikus. Egyes spekulációk szerint Hannah alkoholt ihatott a beszállás előtt, ezért történt a baleset. Édesanyja, Tracy azonban ezt tagadja, ahogy azokat a vádakat is, hogy lánya szándékosan ugrott le a hajóhídról.

A lányom és a legjobb barátja Brooklyn Pitre ünnepelni mentek a hajóra lediplomázásuk után, amiért keményen megdolgoztak. Szórakoztak? Igen. Részegek voltak? Nem! Leugrott? Nem! Tudjuk pontosan, mi történt? Nem! Lehet, hogy nem volt minden biztonsági intézkedés körültekintően betartva, a hajó inoghatott, de ezt nem tudjuk 100 százalékig biztosan. Annyi minden történhetett. Mi csak az igazságot szeretnénk tudni, hiszen Hannah olyan fiatal, előtte áll még az egész élet

- közölte Tracey, akinek kijelentését, miszerint lánya nem ivott, az orvosok is alátámasztják.

Egy biztos: Hannah előtt még hosszú rehabilitáció és műtétek sorozata áll, ami miatt a magas kórházi számlák fedezése érdekében a családja adománygyűjtésbe kezdett:

Mind közülünk ő a legerősebb. Imádkozunk azért, hogy ez most is így maradjon és harcoljon az életéért, az álmaiért. Nem határozhatja meg az életét ez a hajóbaleset. Kell még, hogy legyen születésnapja, nyaralása, élettapasztalata

- idézte a TheSun Hannah nővérét, Rachelt.