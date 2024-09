„Csak pénzt akartak csinálni" - egy év után kitálalt a Titan tragédiájáról az operációs vezető

Hátborzongató kijelentést tett a Titan tengeralattjáró katasztrófájáról a vállalat egyik dolgozója. David Lochridge, aki operációs vezetőként dolgozott az OceanGatenél, elárulta, hogy a cég tulajdonosa és főnöke, Stockton Rush, aki egyike volt az áldozatoknak, azt akarta, hogy a Titant egy PlayStation kontrollerrel irányítsa az, aki csak akarja.

Lochridge előre jelezte: baj van a Titannal. Fotó: OCEAN GATE / HANDOUT

Lochrigde ezen felül azt is hangsúlyozta, hogy ő bizony előre jelezte Rushnak a Titan kivizsgálását követően, hogy a tengeralattjáróval komoly problémák vannak, amelyek balesethez is vezethetnek. Erről pedig e-mailt is írt bizonyítékként, mivel attól tartott, hogy a főnöke saját magát és másokat is megöl majd az egója miatt, írja a LadBible.

Hiába azonban minden. Amint jelezte a bajt, kirúgták és beperelték, mondván bizalmas és titkosított anyagokról levelezett. Most azonban, hogy a Titan tragédiája bírósági nyomozás alá került, kiderült, hogy Lochridge aggodalma jogos volt: Rush egója nem ismert határokat. Úgy vélte ugyanis az elhunyt elnök, hogy a Titant bárki irányítani tudja majd, csak adjanak a kezébe egy PlayStation kontrollert és egy óra gyakorlás után majd a kezében lesz a tudás.

Ez nem így működik. Ez olyan lett volna, mintha valakinek megmutatták volna, hogyan vezessen egy helikoptert, majd rögtön a pilótaülésbe ültették volna, hogy vigye az utasokat. De az egész mögött igazából csak a pénz állt, nem a tudomány és a szakértelem. Csak pénzt akartak csinálni

- jelentette ki Lochridge.