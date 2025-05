Egy igazi szörnyet árverez a NAV, erre még te sem gondoltál

Frankenstein a világ egyik legismertebb szörnye, amely az eltelt évszázadok óta számos alkotást, így például tudományos-fantasztikus műveket is megihletett. A szerzője, Mary Shelley ezzel a művével beírta magát a világirodalom történetébe. A Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV) most egy különleges játékot, egy Monsters Frankeinstein figurát bocsátott árverésre.

Frankeinstein figurája, ami egy igazi szörny, most megszerezhető az árverésen Fotó: 7713 Photography (Képünk illusztráció)

A NAV online árverési felülete igazi kincsesbánya. Lehet itt pompázatos ékszereket, autókat, bútorokat, sőt még festményeket is találni. Már csak azért is érdemes rendszeresen böngészni az oldalt, mert olyan dolgokat találhatunk, amelyeket nagyon jó áron szerezhetünk meg. Talán senki nem gondolná, de korábban rá lehetett bukkanni itt egészen extrém tárgyakra is. Így például árvereztek már koporsót, boncasztalt, sőt szexuális segédeszközöket is.

Általában a tulajdonos határozza meg, hogy milyen néven kerüljön a jegyzőkönyvbe az adott dolog, ezért ezeket úgy is kell meghirdetni.

Most bárki számára megvehető a szörny

A Jada Universal Monster Frankeinstein figurát még áprilisban tették fel az árverési felületre, becsértéke 18 ezer forint, míg a minimális ajánlat érte 9 ezer forintról indul. Az árverés május 27-én zárul. Kicsit körbenéztünk, hogy mennyiért lehet hasonló figurát vásárolni az üzletekben és egy hasonló, 15 cm magas Frankeinstein 11.700 Forintba kerül, de találtunk 15 ezerért is.

A NAV oldalán az autók kínálatában jelenleg elég széles a spektrum, ugyanis találtunk 80 ezer forintért egy Opel Vectrát, de akad egy BMW is, kerek 16 millió forintért.