"Visszatértem" - közölte a kebelcsoda az ágyból, szinte meztelenül

"Visszatértem!", üzente követőinek legújabb posztjában a francia Onlyfans-királynő, Mathilde Tantot. A szőke szépség ugyanis egy ideig eltűnt az Instagramról, nem osztott meg szokás szerint vadító képeket magáról, ám ezt a hiányát most posztolta. A bombatestű szőkeség ugyanis az ágyban fekve, csupán egy tangás fehérneműt viselve jelentkezett be, ami így mindent láttattni engedett testéből a követőinek legnagyobb örömére. Kerek idomait tehát rajongói ismét megcsodálhatták előröl és hátulról is a nagy visszatérés örömére.