Szegedi Erika: Ennek a három csillagjegynek hoz gazdagságot a Vénusz és a Szaturnusz együttállása

Rák

Komoly változás előtt áll a pénzügyeiben. Végre nem anyagi problémák fogják kísérni az életét. Egy új munkahely vagy egy vállalkozás beindítása hozza megy az igazi áttörést, amire nem kell már sokat várnia.

Oroszlán

Sikert sikerre fog halmozni. Ha vállalkozást szeretne beindítani, akkor most tegye. Azonban most ne váltson munkahelyet, inkább fektessen be nagyobb energiát a mostani helyén, és meglátja, hogy meg lesz az eredménye.