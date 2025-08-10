Nincsenek rá szavak: így élvezi a nyarat a francia kebelcsoda

Újabb szexi fotóval lepte meg közel nyolcmilliós követőtáborát Mathilde. A francia-perzsa származású Tantot-ikrek egyik fele úgy néz ki csak úgy habzsolja az életet. A szőke OnlyFans-királynő, aki pikáns fotóinak árulása mellett testvérével egy saját fehérnemű- és fürdőruhamárkát is létrehozott, most épp Marseille-ben élvezi a nyári napsütést. Rajongói legnagyobb örömére ezt ráadásul több fotóval is megörökítette. Ezeken pedig hol kebleit tette közszemlére, hol pedig bombatestét mutatta meg babakék bikinijében. A többi fotót itt tudod megnézni.
