Autóbaleset, gyilkos kosztüm és szívzűr: csoda, hogy elkészült ez a klasszikus!

Számos hollywoodi produkció forgatása volt olyan, mintha átok ült volna a készítőkön. Ezek közé tartozik a négy Oscarra jelölt klasszikus, az 1957-es Esőerdő megye című történelmi film. A polgárháború idején játszódó háromórás történelmi tabló egy heves szerelmi történet is, amiben a kor két legnagyobb, ám legnehezebben kezelhető sztárja, a néhai Elizabeth Taylor és Montgomery Clift játszottak. A maratoni forgatást a hőség, a gyilkos ruhák, szívproblémák és egy kis híján végzetes autóbaleset is beárnyékolta.

Elizabeth Taylor fuldoklott a ruháiban, a szíve sem bírta (Fotó: a90)

Elizabeth Taylor gyilkos ruhája

Az akkor 25 éves Taylor a sok kislány és gyerekszerep után végre úgy érezte, komoly színészi feladatot kap egy nagyszabású történelmi filmben. Az Esőerdő megye című filmben Susanna Drake Shawnessy-t, egy déli szépséget alakított, aki a polgárháború idején kénytelen szembenézni a zűrös múltjával és egy új szerelem lehetőségével. A csábítót a kor legszebb férfijának tartott Montgomery Clift alakította, akit azonban elszólít az amerikai polgárháború, sőt kapcsolatba kerül egy másik nővel, akit a valaha volt legidősebb Oscar-díjas, az idén 101 éves Eva Marie Saint alakított. A film forgatása már pokolként kezdődött Taylor számára: a forgatási helyszínen hőség tombolt, a nehéz és szűk korhű ruhákban pedig a színésznő rendszeresen fuldoklott és pánikrohamok gyötörték. Egy alkalommal egy hétre le kellett állítani a forgatást, mert súlyos szívritmuszavara lett és többször elájult.

Montgomery Clift többször dolgozott Taylorral, legjobb barátok voltak (Fotó: a90)

Elizabeth Taylor mentette meg Monty életét

Amíg Taylor szenvedett, addig forogtak a harci jelenetek, amikben többek között a már említett Montgomery Clift volt érintett. Az akkor 37 éves, még mindig kölyökarcú színész már komoly alkoholista volt jó ideje. Hollywood az ötvenes évek szépfiújaként kezelte, de közben a sztár a saját démoniaval küzdött: a nők bálványa ugyanis a férfiakat szerette, de ha ez kiderült volna, akkor annyi a karrierjének. A forgatás több mint a fele már lezajlott, amikor Tayloréknál volt egy kis parti és Montgomery - vagy ahogy hívták, Monty - erősen felöntött a garatra. A színész - Taylor marasztalása ellenére - beszállt a kocsijába és neki indult az éjszakának. A színész elaludt, elvesztette az uralmát a jármű felett és belehajtott egy telefonfülkébe. Szerencsére ott volt a mögötte lévő kocsiba a társaság egy másik tagja, aki visszarohant segítséget kérni, lévén azt hitte, meghalt a színész. Taylor és jó barátja, a néhai Rock Hudson azonnal odasiettek. Taylor bemászott az ablakon, és annyit látott, hogy a nyakig véres Monty fuldoklik. A színész több foga kitört, ezért Taylor lenyúlt a torkán, visszahúzta a nyelvét, ezzel megmentve a barátja életét.