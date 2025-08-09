Autóbaleset, gyilkos kosztüm és szívzűr: csoda, hogy elkészült ez a klasszikus!

Számos hollywoodi produkció forgatása volt olyan, mintha átok ült volna a készítőkön. Ezek közé tartozik a négy Oscarra jelölt klasszikus, az 1957-es Esőerdő megye című történelmi film. A polgárháború idején játszódó háromórás történelmi tabló egy heves szerelmi történet is, amiben a kor két legnagyobb, ám legnehezebben kezelhető sztárja, a néhai Elizabeth Taylor és Montgomery Clift játszottak. A maratoni forgatást a hőség, a gyilkos ruhák, szívproblémák és egy kis híján végzetes autóbaleset is beárnyékolta.
Az akkor 25 éves Taylor a sok kislány és gyerekszerep után végre úgy érezte, komoly színészi feladatot kap egy nagyszabású történelmi filmben. Az Esőerdő megye című filmben Susanna Drake Shawnessy-t, egy déli szépséget alakított, aki a polgárháború idején kénytelen szembenézni a zűrös múltjával és egy új szerelem lehetőségével. A csábítót a kor legszebb férfijának tartott Montgomery Clift alakította, akit azonban elszólít az amerikai polgárháború, sőt kapcsolatba kerül egy másik nővel, akit a valaha volt legidősebb Oscar-díjas, az idén 101 éves Eva Marie Saint alakított. A film forgatása már pokolként kezdődött Taylor számára: a forgatási helyszínen hőség tombolt, a nehéz és szűk korhű ruhákban pedig a színésznő rendszeresen fuldoklott és pánikrohamok gyötörték. Egy alkalommal egy hétre le kellett állítani a forgatást, mert súlyos szívritmuszavara lett és többször elájult.
Amíg Taylor szenvedett, addig forogtak a harci jelenetek, amikben többek között a már említett Montgomery Clift volt érintett. Az akkor 37 éves, még mindig kölyökarcú színész már komoly alkoholista volt jó ideje. Hollywood az ötvenes évek szépfiújaként kezelte, de közben a sztár a saját démoniaval küzdött: a nők bálványa ugyanis a férfiakat szerette, de ha ez kiderült volna, akkor annyi a karrierjének. A forgatás több mint a fele már lezajlott, amikor Tayloréknál volt egy kis parti és Montgomery - vagy ahogy hívták, Monty - erősen felöntött a garatra. A színész - Taylor marasztalása ellenére - beszállt a kocsijába és neki indult az éjszakának. A színész elaludt, elvesztette az uralmát a jármű felett és belehajtott egy telefonfülkébe. Szerencsére ott volt a mögötte lévő kocsiba a társaság egy másik tagja, aki visszarohant segítséget kérni, lévén azt hitte, meghalt a színész. Taylor és jó barátja, a néhai Rock Hudson azonnal odasiettek. Taylor bemászott az ablakon, és annyit látott, hogy a nyakig véres Monty fuldoklik. A színész több foga kitört, ezért Taylor lenyúlt a torkán, visszahúzta a nyelvét, ezzel megmentve a barátja életét.
Az Esőerdő megye forgatása leállt, ugyanis úgy tűnt, Clift hónapok alatt fog csak felépülni. Új fogakat kapott, de számos sebhely maradt az arcán. A stáb már azon gondolkodott, hogy Rock Hudson beugorhatna a helyére, és befejezhetné a forgatást, illetve újravennék a korábbi jeleneteit. Taylor és Hudson is kijelentette, hogy nem hajlandók ezt megtenni Clifttel. A színész hosszú hetek múlva tudott csak munkába állni, ám a fájdalmai miatt már nem csak ivott, hanem rengeteg gyógyszert is szedett. Sokszor munkaképtelen volt, sőt akadt olyan esett, hogy közel 100 üvegnyi ismeretlen fiolát szedtek ki a lakókocsijából, amikben narkotikumok lehettek. A színészt le is akarták egyszer csukni a rendőrök, ugyanis a sok gyógyszer és alkohol hatására meztelenül rohant be a városba, ami mellett forgattak. Végül nagy nehezen befejezték a filmet, és óriási siker lett. Taylor karrierje dübörgött, az 1959-es Múlt nyáron, hirtelen című filmjében szerezett munkát Montynak, de a hatvanas években egyre kevesebb lehetősége volt a színésznek, aki mindössze 46 évesen, 1966-ban halt meg szívrohamban.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.