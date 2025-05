Elképesztő, mivel készül a SPAR a gyereknapra

Május utolsó vasárnapján a gyereknap nemcsak a kicsik számára lesz igazán örömteli, hanem a nekik kedveskedni vágyó szülőknek is. Miközben országszerte ingyenes programok tömege vár a legapróbbakra is, addig a Spar áruházlánc úgy döntött, hogy a termékeik terén is kedvezményt biztosít számos olyan édességre, amelyet májusban szívesen vásárolnak a szülők a csemetéiknek. Így nemcsak a gyerekek majszolhatják boldogan a szüleiktől kapott apró meglepetéseket, hanem a felnőttek is örülhetnek, hogy nem kell a fizetésük jelentős részét a boltok kasszáiban hagyniuk.

A Spar üzletei szívesen látják az akcióra éhes kisgyerekes családokat /Fotó: Spar/Illusztráció

Az üzlet nemcsak a gyereknap idejére, hanem május 22. csütörtöktől kezdődően várja a kisgyerekes családokat, akciós kínálatukban ugyanis sokféle játék, édesség, és kreatív ajándék várja a vásárlókat.

A teljesség igénye nélkül akciósan juthatunk hozzá a kisautókhoz, vízi játékokhoz, plüssfigurákhoz, sőt még a logikai játékok szerelmesei is találhatnak maguknak meglepetést Rubik-kocka formájában. A mesefigurás képek, és a kis hercegnők számára gyártott cicás slime-ok, és unikornisos körömlakkok pedig szívesen várják leendő gazdáikat. Ha pedig csak egy kis apró édességgel kedveskednétek szeretteiteknek, akkor is érdemes lesz felkeresni a boltot ugyanis a Kitkat, Kinder Bueno és más népszerű édességek kínálatában szinte mindenhol akciós termékek fogják fogadni a vásárlókat. A legjobb részt pedig a végére hagytuk: ha a hónap végére felmelegszik az idő, akkor itt az ideje a jégkrémezésnek, mindössze 139 forintért válogathatunk többféle pálcikás jégkrém közül.

Az egészséges nasikról még szó sem esett

Sokan gondolhatták magukban, hogy oké rengeteg színes szagos édesség és játék lesz akciós csütörtöktől, de mi nem igazán szoktunk ajándékozni ilyenkor, de szívesen megyünk el együtt kirándulni vagy túrázni. Az ő számukra is készült a Spar, ugyanis a házi készítésű finomságok és és szendvicsek is kedvezményes áron kaphatóak most. A Regnum kifejezetten a gyerekek számára gyártott virsliket, felvágottakat és kenőmájasokat. Magas hústartalommal rendelkeznek, nem tartalmaznak hozzáadott tartósítószert, színezéket, ízfokozót, sem foszfátot, ezen felül glutén-, laktóz- és szójamentesek – a szülők biztonságosan adhatják bármelyiket a gyermekeknek. Tetszik a kínálat? Akkor találkozzunk a Sparban.