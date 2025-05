Skorpió telihold 2025: sorsfordító változásokat jósolt meg Eszter boszorkány

„Észrevétlenül boszorkánnyá váltam”

Tóth Eszter, vagy ahogy mindenki ismeri a mágikus körökben: Celestine, pár éve fedezte fel különleges képességeit és vált boszorkánnyá. A gyönyörű budapesti nő folyamatosan fejleszti magát, számmisztikával és asztrológiával is foglalkozik.

„Észrevétlenül boszorkánnyá váltam és most már olyan, mintha mindig is az lettem volna. A boszorkányság nem csak egy mesterség, hanem egy életszemlélet is”- mondta Eszter, akinek a mély depresszióját sikerült legyőznie azzal, hogy ráébredt, ki is ő valójában.