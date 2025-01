Skorpióba lépett a Hold: megérkezett az érzékiség időszaka, 3 csillagjegy szülöttei szerelembe érnek

Izgalmas dolgokat ígér a horoszkóp. Január 21-én 17 óra 21 perc után a Hold a Skorpióba lépett és mágikus erők szabadulhattak fel, ami mindenki számára határozottságot és érzékiséget hozhat. Eszter boszorkány elárulja, hogy mit kell tenned azért, hogy a legjobbat hozd ki az univerzum energiáiból.

Horoszkóp: az érzékiség időszakát hozza a Skorpió Hold Fotó: Pexels

„Fontos lépéseket tehetsz meg”

A Skorpió Hold mágikus hatását (január 24) péntek 05 óra 29 percigig élvezhetjük, ekkor ugyanis átlép a Hold Nyilasba. Ebben az időszakban fény derülhet a rejtett igazságokra. Elragadhat a szenvedély és valami újra vágysz majd.

Fontos lépéseket tehetsz meg, ha ki szeretnél lépni a mókuskerékből, meditálj, olvass könyveket, tanulj, írj naplót

- tanácsolta Eszter boszorkány, aki a következőket ajánlja még:

Írjunk, vezessünk naplót, ebben jegyezzük fel a velünk történtek mellett az érzéseinket is. Kezdjünk el dolgozni az érzelmeinken azzal, hogy megismerjük önmagunkat. Ha túl kaotikusnak éreznéd a mindennapokat, akkor nem csak naplót, hanem tervező listát is érdemes készítened, ezzel rendszerezni tudod a tennivalókat és így a gondolataidat is. Hasznos lehet még a meditáció és a jóga is; valamint hangsúlyozza a pozitív gondolkodás fontosságát.

Horoszkóp

Amennyiben sikerült elfogadnunk saját magunkat és tisztában vagyunk az értékeinkkel és hiányosságinkkal, könnyebben rátalálhatunk a másik felünkre. A Skorpió Hold segít bevonzani az érzékiséget az életünkbe. A következő csillagjegyek szerencsések lehetnek a szerelemben a Skorpió Hold időszakában: Skorpió, Oroszlán, Bika.