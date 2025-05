"A szívemben egy bizonyosság van" - ezekkel a szavakkal vonult el Erdő Péter a pápaválasztási konklávéra

Erdő Péter is a pápaválasztó bíborosok között van, sőt, egyesek szerint esélyes jelölt a pápai címre is. A konklávé előtt egy nappal, május 6-án délután Erdő Péter bíboros, prímás beköltözött a Szent Márta-házba, ahová Törő András, a Pápai Magyar Intézet (PMI) rektora vitte el. A bíboros indulása előtt, a PMI kápolnájában megosztotta gondolatait az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Kardinális csatornája és a Magyar Kurír Rómában tartózkodó csapatával.

Fotó: Francisco Seco / MTI

"A szívemben valahol egy bizonyosság van. Most éreztem a legjobban az előkészítő beszélgetések során, hogy sokan akarják, kérik a bíborosok közül is, hogy a Szentlélek működjön rajtunk keresztül is. Van az emberekben egyfajta hívő nyitottság. Ez azt jelenti, hogy a Szentléleknek a működését megérezzük a Sixtus-kápolnában is.

Van erről Szent II. János Pál pápának egy írása, amelyben elképzel egy jövendőbeli pápaválasztást. Úgy írja le az eseményt, mintha ott a szellemek harcolnának. A rossz szellemek és a Szentlélek – aki persze erősebb mindenkinél, de az ember gyenge. Az a fontos, hogy az ember hagyja, hogy a Szentlélek irányítása érvényesüljön és ne más szellemekre hallgasson.

Azt hiszem, ha ez megtörténik, akkor ez egy nagyon szép pápaválasztás lehet, és a világ felé is egy reményteli üzenetet hozhat.

Ferenc pápa adta még ki az idén, a szentévnek a jelszavát: remény zarándokai. Erről is beszélgettünk sokat: remény. Mi egy remény nélküli világnak hirdetjük a reményt. Miért van ez a világ remény nélkül? Azért mert pogány.

A Szentírásból olvassuk – fel szoktuk olvasni Szent István napján, augusztus 20-án is – ne legyetek olyanok, mint a pogányok, akik hiábavalóságokon járatják az eszüket és nincsen reménységük. Aki azt hiszi, hogy a földi élet számára „minden”, hogy annál több nincs, az a földi élet dolgait fölfokozott erővel fogja hajszolni, hiábavalóságokra túl nagy energiát fordít, és persze a többi emberek felé is egy harcosabb, egy önzőbb magatartásformát vehet fel.

Aki viszont reménykedik – a szó krisztusi értelmében, az tudja, hogy a föltámadás nem csak Jézusnak az egyedi esete, hanem az embereket is, a föltámadásra és örök életre hívja. Ezt kell nekünk, a mai embereknek meghirdetni, mint reménységet.