Rejtélyes óriásplakát Budapesten: kiderülhetett, hogy ki nyerte a hatoslottó főnyereményét - Exkluzív fotó!

Több ezer autós és villamoson utazó kaphatott a szívéhez, ha elhaladt kedd délután Budapest legforgalmasabb kereszteződésében az Oktogonon. Az Andrássy út sarkán lévő egyik társasház falán ugyanis egy hatalmas, ismeretlen eredetű üzenet jelent meg, amelyben egy Tibor nevű férfi arról ír, hogy hirtelen hatalmas vagyonhoz jutott, és szeretné megköszönni az embereknek, hogy összedobták neki az 1 milliárd 200 millió forintos összeget, amelynek ő lett most a szerencsés gazdája.

Egy ismeretlen eredetű és célú üzenet jelent meg az Oktogonon /Fotó: Bors

Bár nincs utalás rá a szövegben, hogy hogyan értheti az alkotója, hogy "megnyert" egy ekkora összeget, de nagyon érdekes véletlen lenne, ha nem a vasárnap lezáródott hatoslottó főnyereményére utalt volna, amely egészen pontosan 1,245 milliárd forint volt, és mint ebben a cikkünkben beszámoltunk róla, egy szerencsés személynek telitalálata volt vasárnap este. Tippünk szerint nagy esély van rá, hogy Tibor - vagy a barátainak csak Tibi - vitte haza ezt a nyereményt, amelyből egyszerűen futotta volna neki egy Oktogonnál felhúzott óriásplakát kifizetése is.

Ha te a mindig szkeptikus olvasók közé tartozol, akkor neked is kínálhatunk egy könnyebben elfogadható megoldást, előfordulhat, hogy a Szerencsejáték Zrt. gerillakampányát látjuk csak, vagy egy ízléstelen troll szívatását, de ezek a megoldások túl abszurdak lennének, és túl költségesek. Amennyiben a jövőben kiderül, hogy mi az eredete az üzenetnek, és ki az a Tibor valójában, arról mindenképpen be fogunk számolni. Addig is álljon itt Tibor üzenete azoknak, akik esetleg nem járnak mostanában az Oktogonon:

Köszönöm! Köszönöm az 1,2 milliárd forintos nyereményt. Köszönöm a játékosoknak, hogy összetolták a nyereményre valót. Köszönöm az új életet. Ígérem, hogy jól fogok a pénzzel bánni. Tibor (Tibi).

- olvasható a feliratban.