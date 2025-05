Tátrai Tibor miatt lett a peca szerelmese a Republic gitárosa

Bartucz László legnagyobb hala egy 27,30 kilós ponty volt Fotó: Török Gergely / Bors

A német Melsungen légiósa arról is szót ejtett, hogy több válogatott csapattársa is szeret horgászni, és tervbe van véve egy közös peca is.

– Bodó Ricsivel jövőre tervezünk egy egyhetes túrát. A PLER játékosával, Pordán Bálinttal szoktam rendszeresen horgászni, vele nagyon jó baráti kapcsolatot ápolok – tette hozzá Bartucz, aki azt is elmondta: a legnagyobb fogása egy 27,30 kilós tőponty volt.