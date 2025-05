Hankó Balázs: „A horgászat közösséget, felelősséget és jövőt jelent”

A minap Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter a dányi tónál megrendezett horgászaton tette tiszteletét. A csakapeca oldalának adott nyilatkozatában a horgászat közösségteremtő és felelősségre tanító erejéről is beszélt.

Hankó Balázs / Fotó: Lakatos Péter

Az eseményen egyébként nem először vett részt Hankó Balázs, akinek személyes kötödése is van a horgászathoz.

„Egy vallomással kell kezdenem: számomra a horgászatban nem a halfogás az elsődleges élmény. Nem is mondanám magam aktív horgásznak, sőt…a családom és a barátaim azok, akik igazán elkötelezettek, én pedig szívesen tartok velük. Segítek az előkészületekben, a kipakolásban, gondoskodom róluk: egy meleg kávéval, teával vagy akár egy kis pálinkával támogatom meg őket. Örömet jelent látni az örömüket. A rákészülés, a vízpart nyugalma, a hajnal csendje, a természet közelsége – ezek azok az élmények, amik miatt újra és újra örömmel megyek velük. Ez az időszak mindig egyfajta lelassulás számomra, kiszakadás a hétköznapok rohanásából, amikor tényleg egymással lehetünk. A horgászatban így számomra az emberi kapcsolatok és a természet ereje a legfontosabb” – nyilatkozta Hankó Balázs, aki azt is hozzátette, hogy számára különösen értékes volt látni, ahogy generációkat is képes összekötni a horgászat.

Kihangsúlyozta, hogy mivel az időnk nagy részét a képernyő előtt töltjük, így az ilyen közösen a természetben eltöltött napok jelentősek. Sokkal többet adnak az embereknek, mint azt gondolnánk.

Magyarország kormánya egyébként az elmúlt években egyre inkább támogatta a horgászatot. Ennek a projektnek az elért eredményeiről is szót ejtett Hankó Balázs.

„A kormány, a horgászokkal és a Magyar Országos Horgász Szövetséggel (MOHOSZ) közösen megalkotta a Nemzeti Horgászturisztikai Stratégiát, amely 2030-ig mintegy 24 milliárd forintot irányoz elő a horgászturizmus fejlesztésére. A stratégia célja, hogy erősítse a horgászközösségeket, fellendítse a horgászturizmust és bővítse a fejlesztéseket. A dokumentum a célok és a határidők mellett a szükséges forrásokat is tartalmazza. Emellett az elmúlt években megszűnt a kereskedelmi célú halászat a természetes vizeken, bevezették a Magyar Horgászkártyát, és a MOHOSZ lett a legtöbb hazai vízterület haszonbérlője. Ezek az intézkedések hozzájárultak ahhoz, hogy a horgászat feltételei javuljanak, és a közösség erősödjön. Ezzel együtt sportszervezetként a MOHOSZ a világ élvonalába került, hiszen az édesvízi szakágban továbbra is Magyarország vezeti a világranglistát. Folyamatos konzultációban vagyunk, a horgászversenyen is számos olyan javaslatot kaptam, amely tovább segítené a horgászok mindennapjait” – mondta a kulturális és innovációs miniszter, aki végül egy üzenetet is küldött a magyar horgászoknak: