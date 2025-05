Pápaválasztás: Károly, a mókus megjósolta: ő lesz az új pápa!

Hosszú betegség után nemrég elhunyt Ferenc pápa. A katolikus egyházfő még februárban került kórházba kétoldali tüdőgyulladással, majd több hét után azonban ismét munkába állt: megjelent a hívek előtt is. Senki sem gondolta, hogy a halál épp ezek után, hirtelen ragadja majd el. Húsvéthétfőn, életének 89. évében azonban visszaadta a lelkét a teremtőnek. Temetését követően ki is tűzték a konklávé, a pápaválasztás időpontját: eszerint május 7-én, szerdán délután fél ötkor be is zárultak a Sixtus-kápolna kapui. Most az egész világ szeme Rómán és a Vatikánon van.

Elkezdődött a pápaválasztás, mindenki Rómára figyel Fotó: AFP

Elkezdődött a pápaválasztás

A bíborosi karnak jelenleg 252 tagja van, akikből 135-en vannak nyolcvan év alatt, azaz ők vehetnek részt a konklávén, de elvileg nem csak maguk közül választhatnak, hanem minden bíboros közül. Az első füst május 7-én, szerdán este 9 óra magasságában fel is szállt: de ez még fekete volt, ami azt jelenti, nem sikerült megválasztani az új pápát. A menetrend szerint május 8-tól, csütörtöktől minden nap összesen négy szavazást tartanak: kettőt délelőtt, és kettőt délután, egészen addig, amíg nem sikerül megválasztani az új pápát. A világesemény sokakat megmozgat: mindenki arra kíváncsi, vajon ki lesz az új katolikus egyházfő. A fogadóirodák szerint több esélyes is van: Pietro Parolin, a Vatikán államtitkára, Luis Tagle bíboros, a „vörös pápa”: az evangelizációs dikasztérium vezetője lényegében a Nyugat kivételével a világ minden tájáért felel, de köztük van egy magyar bíboros, Erdő Péter is!

Károly, a mókus megjósolta

A TikTok kedvenc mókusa, Károly most elárulta az ő tippjét! Ő is a TOP3-ból választott: azaz Parolin, Erdő és Tagle közül. És hogy ki lett a befutó? Károly szerint egyértelműen Erdő Péter bíboros lesz az új pápa! Hogy bejön-e a jóslata, az bármelyik percben kiderülhet, akár már ma is, hiszen a szavazások folyamatosak. Addig is lesd meg, hogyan döntött Károly Erdő Péter mellett!