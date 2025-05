A könnyek szobájában járt az új pápa XIV. Leó

Elindult a tömeg a Szent Péter térre, miután a Sixtus-kápolna kéményéből felszállt a fehér füst, és zúgni kezdtek a harangok. A sikeres szavazás után kápolnában a megválasztott bíborost megkérdezték, elfogadja-e a pápai hivatást. Mikor igennel felelt, attól a pillanattól már ő számított a római pápának. Ő pedig nem más, mint az amerikai Robert F. Prevost, aki a XIV. Leó nevet vette fel.

Kuzmányi István diakónus a Borsnak elmondta, hogy az új egyházfő ezek után bement a híres könnyek szobájába, ahol magára hagyták, hogy imádkozhasson, és akár szó szerint könnyeket is hullajthasson. A következő lépésben magára öltötte az előre kikészített három fehér reverenda közül a mérete szerint rá illőt.

Miután ezt megtette, szólt még néhány szót a bíborosokhoz, akik egyesével kivonultak hozzá, hogy hűséget fogadjanak neki. Ezek után a bíborosokkal együtt vonult a Szent Péter-bazilika erkélyéhez, hogy először a protodiakónus bíboros kiállhasson és az összesereglettekhez szóljon: Annuntio vobis gaudium magnum: habemus papam! (Nagy örömhírt mondok nektek: van pápánk!).

Az egyházi méltóság előbb elmondta a kardinális világi nevét, majd azt is, milyen nevet választott magának pápaként. A következő pillanatban az új egyházfő is a nép elé áll, elmondott néhány gondolatot, majd Urbi et Orbi áldást adott a városnak (Rómának) és a világnak.