Megható videó, Ferenc pápa halála után így gyűlik a tömeg a Szent Péter téren - Élő webkamera

Mint azt megírtuk, Ferenc pápa hosszú betegséget követően hunyt el április 21-én, húsvéthétfőn, a feltámadás ünnepén. A hír hallatán zarándokok ezrei gyülekeznek a Szent Péter téren.

A szentatya egy nappal korábban még megjelent a hívek előtt / Fotó: ZUMAPRESS.com

A húsvéti ünnepkör részeként április 20-án még elhangzott Ferenc pápa utolsó Urbi et Orbi áldása is – akkor vatikáni Szent Péter tér zsúfolásig megtelt hívekkel, ahogy ez most is történni fog várhatóan. A Reuters tudósítása szerint már a délelőtti órákban zarándokok ezrei érkeztek a térre, hogy közösen imádkozzanak az elhunyt egyházfőért. A helyszíni élő közvetítés szerint a hívők csendben, áhítattal gyülekeznek - szúrta ki a life.hu, ahol a búcsúszertartásról is olvadhatsz.

Az élő kamerakép a Szent Péter térről itt nézhető meg: