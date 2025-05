Orbán Viktor: Kijev támadásba lendült Magyarország ellen

Most ért véget a védelmi tanács ülése, amit azért hívtam össze, mert Magyarország ellen példátlan titkosszolgálati támadás indult az elmúlt napokban. Az összehangolt lejárató akciót Ukrajna indította Magyarország ellen azért, hogy ellehetetlenítse az uniós tagságról szóló szavazási kezdeményezésünket. A védelmi tanács mai ülésén az is kiderült, hogy az ukránok az akció végrehajtása érdekében felélesztették magyarországi kapcsolataikat is, és egy magyar párt segítségével támadást indítottak a Magyar Honvédség ellen