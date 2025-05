Orbán Viktor: az ukránok beszálltak, itt az idő, hogy mi is meginduljunk!

Beszálltak az ukránok is! Én értem őket: tönkrement az országuk, már a háború előtt is működésképtelen csődtömeg volt egész Ukrajna, hát még most, a háború után! Nem tudnak megállni a saját lábukon, pénzre, más pénzére van szükségük. Ezért akarnak bármi áron és azonnal bejutni az Európai Unióba