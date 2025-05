Menczer Tamás: Ha Ukrajnát felveszik az EU-ba, a 13. havi nyugdíjnak kampó!

Brüssuel mindent megmozgat, hogy Ukrajnát felvegyék az Európai Unióba, ráadásul gyorsított eljárással. Teszik mindezt úgy, hogy a jelenleg is hadban álló ország semmilyen EU-s felvételi követelménynek nem felel meg, ráadásul a csatlakozása nem hogy jó nem lenne a tagállamoknak, de a szakértők szerint egyenesen romba döntheti az unió gazdaságát. Ne higgyük, hogy Magyarország megúszná az Ukrajna csatlakozásával járó gazdasági megzuhanást! Menczer Tamás most Facebook-oldalán hívta fel arra a figyelmet: ha Brüsszel keresztülviszi, amit akar, és Ukrajna csatlakozik, az olyan plusz terheket ró ránk, hogy a 13. havi nyugdíjnak (is) búcsút inthetünk.

"Ha az ukrán nyugdíjasok áttelepülnek, akkor nekünk kell kifizetni a nyugdíjukat. Ugyanis van még a Szovjetunió idejéből egy megállapodás Ukrajna és Magyarország között, ezt mi szeretnénk módosítani, de az ukránok nem hajlandóak, és ez alapján, hogyha az ukrán nyugdíjasok ide átjönnek, akkor nekünk kell kifizetni a nyugdíjukat. A 13. havi nyugdíjnak kampó" – jelentette ki Menczer, majd így folytatta: