Apokaliptikus vihar tombol az országban: ezeken a helyeken katasztrofális a helyzet

Vihar szeli keresztül az országot, Budapesten és vidéken egyaránt hatalmas károkat okozva. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér hétfő (július 7.) délután rövidebb ideig nem fogadott járatokat, mert az orkán erejű szél törmeléket és szemetet sodort a kifutókra. A takarítás idejére egy holland légitársaság gépe és egy cseh fapados járat kényszerült más városban landolni. Más repülők a levegőben körözve vártak, míg megtisztították a pályát.

Számos városban döntött ki fákat a tomboló vihar Fotó: Bors

Az óriási vihar fákat döntött ki Heves, Fejér, Somogy, Baranya és Komárom-Esztergom vármegyében, a hatalmas törzsek és ágak kerítésekben és épületekben tettek kárt. Itt a tűzoltók állították helyre a rendet. Alsóőrsön két autóra dőlt ki egy fa, ugyanitt, a strand környékén, pedig több fát is kitépett a szél. Fák dőltek ki Kenesén, Füreden, ahol egy járókelő meg is sérült egy kidőlő platántól. Parkoló autókra zuhantak ágak Pécsett, pályára dőlt fa akadályozta a forgalmat az M7-esen. Csopakon villanyoszlopokat csavart ki a szél, Gyálon a villanyvezetéket rongálta meg, a település nagy részén egy időre elment az áram. A vihar jelenleg a Tiszántúlon pusztít, ott hétfő éjjelig a legmagasabb riasztás van érvényben. Budapesten is dőltek ki fák, az egyik egy villamost is eltalált. A Tiszán hajók is elszabadultak, miután az Alföldön 100 kilométeres orkán söpört végig. A Balatonon egy vitorlást is felborított a vihar.

Összességében elmondható, hogy átlagosan 15-30 milliméternyi eső esett, 80-110 kilométeres szél süvített át az országon.

Több helyen még napokba telik a károk helyreállítása Fotó: FULOP ILDI

Megtépázta a vihar az utakat, több helyen leállt a MÁV

Az ország autópályáit özönvízszerű esőzések áztatták, az M4-esen jégdarabok borították az úttestet.

Tizenegy vasúti vonalból nyolc állt le a felsővezeték szakadása vagy meghibásodása miatt. Állnak a szerelvények a Balatonfüred-Székesfehérvár vonalon, Bicske és Kelenföld között és Ceglédnél, Szolnoknál, Szegednél is. Az utasokat pótlóbuszok szállítják.

Özönvízszerű eső zúdult az országra Fotó: Török János

10-15 fokos lehűlés jön

Hétfőn este és éjszaka várható még eső, zápor, zivatar és felhőszakadással, jégesővel, szélrohammal járó vihar is. ÉNy-on 25, DK-en 35 fok körül alakul a hőmérséklet.