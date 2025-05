„100%-ig biztosak abban, hogy nem vagyunk egyedül” – kitálalt a szakértő, Mark Zuckerbergéknél van a bizonyíték az ufók létezésére

Mark Zuckerberg tud valamit, amit mi nem. Lehet, hogy az információ, aminek a techmilliárdos a bitrokában van örökre megváltoztathatja az emberiség történetét. Egy brit filmrendező és ufológus állítása szerint már megvan a bizonyíték az intelligens földönkívüli életre, de a világ nagyjai egyelőre mélyen hallgatnak erről.

Mark Zuckerberg szerint bizonyítható az értelmes földön kívüli lét Fotó: Pixabay

Mark Zuckerberg is kutatja az UFO-kat

Mark Christopher Lee, a brit UFO-dokumentumfilmes nem kevesebbet állít, mint hogy a Meta vezére által támogatott Breakthrough Listen program egyértelmű jelet fogott értelmes földönkívüli lényektől.

Egy egyetemi professzortól tudom, hogy 100%-ig biztosak abban, hogy nem vagyunk egyedül

– jelentette ki Lee.

Az ufológus hozzátette: „Ott tartunk, hogy megvan a válasz, csak még nem merjük kimondani”.

A Breakthrough Listen a világ legnagyobb csillagászati projektje, amelyet a földönkívüli civilizációk felkutatására hoztak létre. Zuckerberg több milliárdostársával együtt finanszírozza azt a kutatást, amely 1 millió csillagot és 100 galaxist pásztáz folyamatosan rádiójeleket keresve. A program műszerei ötvenszer érzékenyebbek, mint bármely más korábbi rendszer – képesek érzékelni egy háztartási izzó erejével megfelelő erősségű lézert akár 25 billió mérföld távolságból.

„Állítólag már megvan az értelmes élet jele, de egyelőre visszatartják” – mondta Lee a Daily Star-nak.

Félnek a következményektől, egy világméretű pániktól, vallási és politikai felfordulástól.

A közösségi média-mogul egyelőre nem kommentálta a hírt, de Lee szerint „Zuckerberg pontosan tudja, mivel állunk szemben”.

A Vatikán is megszólalhat az ügyben?

Amíg a tudomány hallgat, a Vatikán meglepő módon már lépett is az ügyben. XIV. Leó pápa, az amerikai származású egyházfő – akit sokan „az űr pápájának” neveznek – a jelek szerint nem zárja ki a földönkívüliek létezését. Egyes vatikáni források szerint egy magas rangú tisztviselő már készen áll arra, hogy misét celebráljon az idegen lényekért is. „Isten mindent teremtett, így más bolygók lakóit is” – idézte a klerikus szavait Lee. „A Vatikán nem maradhat csendben. A világ vezetőinek most kell kilépniük az árnyékból” – jelentette ki.