Az Egyesült Államokban újabb lépés történhet a földönkívüli észlelések átláthatósága felé. Ryan Graves, az első aktív szolgálatot teljesítő katonai pilóta, aki nyilvánosan beszélt az azonosítatlan repülő tárgyakról, az Elizabeth Vargas Reports című műsor vendégeként osztotta meg gondolatait a témában, közvetlenül a kongresszusi UFO-munkacsoport keddi ülése előtt. A találkozót szakértői kerekasztal és egy bizottsági meghallgatás is követni fogja májusban.

Nyilvánosságra került minden UFO-dokumentum - most végre lép az amerikai kongresszus Fotó: Képünk illusztráció: unsplash

A National Archives nemrég frissítette weboldalát, és minden UFO-hoz köthető dokumentumot egy helyre gyűjtött, így ezek most már könnyebben hozzáférhetők. Graves ugyan nem számít arra, hogy a találkozókon elhangzott információkat azonnal nyilvánosságra hozzák, de úgy véli, ezek segíthetik a munkacsoport tagjait a későbbi döntéshozatalban - írja a News Nation. Szerinte sok pilóta továbbra is attól tart, hogy ha jelentést tesznek, az hátrányos következményekkel járhat rájuk nézve. Ugyanakkor tapasztalatai szerint ez a félelem már enyhülőben van. A safeaerospace.org oldalon például napi szinten kapnak jelentéseket légiszemélyzettől, akik furcsa jelenségekről számolnak be.

Graves szerint továbbra is nagy aggodalom övezi az UFO-k eredetét, nemzetbiztonsági és biztonsági vonatkozásait. Úgy fogalmazott, hogy az emberek számára mindennapi realitás ezekkel szembesülni, ezért nem szabad megfeledkezni arról, hogy minden észlelés mögött egy emberi történet áll.

A pilóta 2024-ben is részt vett egy kongresszusi meghallgatáson, ahol több bejelentő is tanúskodott. Azt mondta, az akkori tanúvallomások komoly előrelépést jelentettek a témában, és mostanra ez egy folytatódó, egyre mélyülő történetté vált. Hangsúlyozta annak fontosságát, hogy a bejelentőket nagyobb védelem illesse meg.