Ufókat találtak? Meglepő: ezt állítja a magyar szakértő

Megmagyarázhatatlan villódzó fények, rejtélyes zöld fényű ufó – sok olyan történetről hallani, amikor ismeretlen tárgyak tűnnek fel az égbolton. Gyakran utólag kiderül, mi a magyarázat, de így is sok eset van, amire nincs magyarázat. Földönkívüli civilizáció nyomai? Idegen űrhajó? A szkeptikusok ezekre rendre legyintenek, ám Varga Renátó ufószakértő szerint könnyen lehet, hogy az űrteleszkóp bizonyítani fogja: nem vagyunk egyedül az univerzumban.

Egy hazai szakértő szerint az ufók 26 millió galaxis közül bármelyikben élhetnek / Képünk illusztráció: Unsplash

Ufók a világűrben

Körbejárta a világsajtót, milyen hatalmas felfedezést tett az Euclid teleszkóp. A szerkezetet az Európai Űrügynökség küldte a világűr mélyére, hogy adatokat gyűjtsön a kozmoszt alkotó sötét anyagról és a sötét energiáról. Hatalmas és egyben hátborzongató, amire bukkant:

26 millió galaxist talált!

A csillagászok a felfedezések lavináját jósolják az európai űrteleszkópnak köszönhetően, és az ufószakértők is a tenyerüket dörzsölik! A magyar X-aktákat megnyitó Varga Renátó szerint ezzel a módszerrel akár fejlett civilizáció nyomait is megtalálhatjuk.

Az űrteleszkóppal kiszúrhatjuk azokat a csillagrendszereket, ahol technológiai fejlettség van. Ha például a Dyson-gömb vagy más megmagyarázhatatlan csillagfényváltozások felbukkannak a Euclid adataiban, az óriási áttörést jelentene

– mutatott rá a Borsnak nyilatkozva a Moksha Kollektíva ufószakártője.

A Dyson-gömbbel hatalmas mennyiségben állítható elő energia / Fotó: haroldguevara

Renátó a rejtélyes ufó-észlelések kapcsán kiemelte, hogy a hatalmas galaxistérképen a csillagászok megtalálhatják az idegen űrhajók hazáját is, ahonnan a Földre érkezhettek.

- Több olyan ufó-bejelentés is van, amelyek más csillagrendszerekből érkezhettek. A galaxisok között akár ott lehet a forrásuk is. Ahogy a teleszkóp napról napra új világokat tár fel, egyre kevésbé tűnik lehetetlennek, hogy valahol, egy távoli galaxisban, egy másik civilizáció is ugyanezt teszi – csak éppenséggel hozzánk hasonló létformákat keres – emelte ki a szakértő.

Betekintés a jövőbe

A szegedi férfi rámutatott, hogy az Euclid a sötét anyagot és annak energiáját vizsgálja. Épp azokat, amelyekről az ufókutatók úgy hiszik, az idegenek erőforrásként használhatják. Óriási áttörés lenne szerinte, ha a galaxisok felfedezése közben az emberiség egyik legnagyobb kérdésére is választ kaphatnánk. Egyedül vagyunk az egész univerzumban?

Lehet, hogy a teleszkóp nem csak a múltunkról, hanem az univerzumban rejtőző intelligens életformákról is mesélni fog – talán épp olyanokról, akikkel már rég kapcsolatba léptünk. Ha pedig esélyünk nyílik a jövőben arra, hogy ezeket a fejlett kultúrákat tanulmányozzuk, betekintést nyerhetünk majd bolygónk jövőjébe is

– zárta szavait bizakodva a magyar ufószakértő.