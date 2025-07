Kocsis Máté Magyarnak: létezik a világon üzem- és utasbiztonság is

Figyelj, te szerencsétlen! Nagy mázli, hogy nincs a kezedben ilyenkor döntési felelősség, mert az a kis zápor, egy brutális vihar volt kb. 100 km/h-s széllökésekkel, és létezik a világon üzem- és utasbiztonság is. Ha olvasnál is néha, nemcsak írnál és fröcsögnél, akkor tudnád, hogy a vihar törmeléket is hordott a Liszt Ferenc reptér kifutópályáira, ami veszélyezteti a gépek fel- és leszállását. Megértjük, hogy nagyon sietős az utad Manfred Weberhez Brüsszelbe, jelentened kell, hogy mit romboltál az elmúlt időszakban Magyarországon, de nem csak te ülnél azon a gépen. Nyilván te már ott tartasz, hogy egy viharról is Lázár János tehet, de az, hogy ha rajtad múlna, kockáztatnád mások életét, döbbenetes.