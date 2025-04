Űrbe megy a magyar! Már készítik neki a kaját, de a vécézést is be kell gyakorolni: Kapu Tibort május 29-én fellövik

Kapu Tibor és három űrhajóstársa május 29-én elindul az űrbe a Nemzetközi Űrállomásról. Hivatalosan is megtörtént a bejelentés, az Axiom 4-es küldetés legénysége elkezdte a visszaszámlálást. A Magyar Űrhajós Program kiválasztott kutatóűrhajósa jelenleg is intenzív felkészülésen vesz részt a NASA houstoni Johnson Űrközpontjában.

Kapu Tibor (balra) és társai már készen állnak a küldetésre Fotó:Twitter

A felkészülés során Kapu Tibor és tartalékosa, Cserényi Gyula szigorú napi programot követnek. A NASA, a SpaceX és az Axiom Space szakemberei által vezetett képzések során a legénység tagjai elsajátítják az űrállomáson végrehajtandó műveleteket, vészhelyzeti eljárásokat és tudományos kísérleteket. A kiképzés része a Dragon kapszula kezelésének gyakorlása is, amelyben Kapu Tibor és társai utaznak majd az ISS-re.

Megtudtuk: az űrhajósoknak egy 200 tételből álló menüsorból kell kiválasztaniuk azokat az ételeket, amelyeket az űrállomáson fogyasztanak majd. A kiképzés során volt olyan nap, amikor kis adagokban kellett megkóstolniuk mintegy 70 különböző ételt, hogy eldöntsék, melyeket szeretnék majd fogyasztani a küldetés során.

Kapu Tibor mellett a küldetés legénységébe tartozik még Peggy Whitson amerikai parancsnok, Sławosz Uznański-Wiśniewski lengyel küldetésspecialista, továbbá Shubanshu Shukla indiai pilóta

Kapu Tibor a hétköznapi tevékenységekre is fel kell készüljön

A felkészülés során az űrhajósok megtanulják, hogyan végezzenek el alapvető tevékenységeket, mint például az ételkészítés, mosakodás, mellékhelyiség használata, pakolás és beágyazás, amelyek az űrben jóval összetettebbek. Egy-egy feladat elvégzéséhez akár 35 lépéses utasítást is kapnak. Például a porszívózás az űrben különösen fontos, mivel a morzsák a súlytalanság állapotában a légáramba kerülhetnek, eltömíthetik a szűrőket vagy belerepülhetnek az űrhajósok szemébe. Még azt is meg kell tanulniuk, hogyan kell az űrben aludni.

De nem csak ezekre a hétköznapi dolgokra kell felkészülni, hanem mentálisan is. A fizikai felkészülés mellett az űrhajósok mentális tréningeken is részt vesznek. Egy korábbi szakaszban például hat napra bezárták őket egy konténerbe, hogy szimulálják az űrbéli izolációt és teszteljék a pszichológiai alkalmazkodóképességüket.

Kapu Tibor a küldetés során több mint húsz magyar kísérletet fog elvégezni az ISS-en. Ezek a kísérletek az élettani és fizikai kutatások, technikai bemutatók, illetve oktatási projektek területére terjednek ki. Számos innovatív űrkertészeti fejlesztést és tudományos kísérletet végeznek a HUNOR-Magyar Űrhajós Programban, például magyar paprikát is termeszthetnek az űrben. A kutatás koordinátora korábban elmondta, hogy a program célja még a vetőmag-előkezelési, palántanevelési és termesztési technológiák tesztelése, valamint az űrbiológiai feldolgozásra alkalmas zöld biomassza-termesztés fejlesztése is. A cél, hogy támogassák a világűrhöz kapcsolódó kutatásokat és fejlesztési projekteket, valamint segítsenek cégeknek belépni a nemzetközi piacokra. Ezekre is fel kell készülni.

A visszaszámlálás elindult, és Magyarország újra a világűr felé tekint. Kapu Tibor küldetése nemcsak tudományos áttöréseket, hanem iparági fejlődést is hozhat hazánk számára.