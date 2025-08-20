UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Orbán Viktor: „Óriási az érdeklődés az Otthon Start program iránt"

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 20. 12:10
Orbán Viktor miniszterelnök az Otthon Start programmal kapcsolatban írt a közösségi oldalán szerda délelőtt.

Orbán Viktor, MCC
Fotó: YouTube

„Óriási az érdeklődés az Otthon Start program iránt. Megmozdult az ország!” – írta Facebook-oldalán a miniszterelnök. Orbán Viktor közlése szerint rengeteg fotó és támogató üzenet érkezik a Digitális Polgári Körökbe is.

A program sikerét ezúttal egy ifjú pár példájával szemléltette, akik egy fix 3 százalékos hitel plakát előtt fotózkodtak. „Bálint és Tira tegnap esküdtek. Szeptemberben ők is rástartolnak az első közös lakásukra” – fogalmazott a kormányfő.

„Hajrá, fiatalok! És persze, éljen az ifjú pár!” – tette hozzá.

 

 

