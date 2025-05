A lottó ötös legújabb nyertese akár a világűrbe is elutazhat!

Az utóbbi hetekben ismét egyre többen rohamozzák meg a lottózókat. Nem is csoda, ha hozzátesszük, hogy az ötös lottó sorsolásán immár 9 hete nem volt telitalálatos szelvény, így a szépen halmozódó nyeremény összege ezen a játékhéten már átlépte a 2 milliárdos álomhatárt és egészen pontosan 2 milliárd 120 millió forintot ér a lottó ötös.

Ebben a szkafanderben még nem az ötös lottó nyertese található, ugyanakkor a lottó ötössel a héten nyerhető összegből akár több űrutazásra is simán futja! Fotó: Pixabay / Pexels (illusztráció)

Bár jócskán elmarad az utóbbi években hazavitt 5, illetve 6 milliárd feletti rekord nyereményektől, ez a több mint 2 milliárd forint még így is pont annyira elképesztően nagy összeg, hogy bárki életét alapjaiban változtatná meg. Egy ilyen vagyon szélesre tárja azoknak a lehetőségeknek a kapuját is a nyertes előtt, amelyek eddig fényév távolságúnak tűntek és hét lakattal voltak lezárva. Aki hazaviszi ezt a 2 milliárdot, annak a csillagos ég sem szab határt. Szó szerint.

Új távlatokat nyithat a nyertes életében az e heti lottó ötös

Azt a kort éljük, amikor az űrturizmus még ugyan nagy jóindulattal is csak gyerekcipőben jár, de a világ leggazdagabb emberei már megengedhetik maguknak. Márpedig ha valaki ezen a héten válik lottómilliárdossá, ebből a két milliárd forintból akár csatlakozhat is ehhez az egyelőre szűk elithez. Sőt: még maradna is bőven a nyereményből!

Richard Branson amerikai milliárdos cégénél, a Virgin Galacticnál a jegyek ára a 84 és 150 millió forint között mozog. Vagyis ha valakinek beesik a héten a lottó ötös, akkor akár a legdrágább jegyet is bátran választhatja, még akkor is jócskán marad mit a tejbe aprítania a 2,12 milliárd forintból.

Még az sem ütközne anyagi akadályokba a leendő lottónyertesnek, ha esetleg rákapna az űrutazás ízére: gyors fejszámolás után ugyanis megállapítható, hogy ebből a 2 milliárd 120 millió forintból akár 14 alkalommal is elhagyhatja a Földet.