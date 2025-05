Lacus és Bogi: megvan a diagnózis, brutálisan ritka betegségben szenvednek

Az agyat, a mozgásszerveket, a bőrt is érinti ez a betegség, sok más mellett, amire eddig nem derült fény, mivel világszerte nagyon kevés ilyen betegséggel küzdő ember van. A családtól úgy tudjuk, hogy Magyarországon egyelőre csak Lacusnál diagnosztizálták. Emiatt a szakirodalom is idegen nyelvű, valamint a kezeléshez szükséges gyógyszerek ára is horribilis.

Olyanról halottunk, hogy 2-3 beteg van az országban, akinél esetleg ez a betegség szóba jöhet, de genetikai vizsgálata egyelőre nincs náluk alátámasztva, csakis Lacusnál

- mondta lapunknak Zsolt.

Lacusnak éppen ezért kiemelten fontos, hogy minél több fejlesztésre tudjon eljutni, amellett, hogy a megfelelő gyógyszeres kezeléseket is megkapja. Nem is beszélve arról, hogy a szokásosnak mondható, szinte bárhol beszerezhető epilepszia gyógyszerek pont a betegségének jellege miatt nem működnek. Ezért egyéni engedélyre és külföldről behozott speciális gyógyszerekre van szüksége, ami további nehézségeket szül, anyagilag is.

Ezeket csak támogatókkal tudjuk kigazdálkodni, ezért egy újabb rendezvényen gondolkodunk, ami minden eddiginél nagyobb horderejű lesz, valamint támogatókat keresünk. Folyamatosan azon agyalunk, hogy tudnánk mindezt megoldani

- hangsúlyozták a hírtől megdöbbent szülők.