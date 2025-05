Megszólalt a kisfiút felrúgó karateedző felesége: ha tudták volna, hogy a gyerek ilyen, nem veszik fel a táborba

Az egész országot megdöbbentette nyáron a hír, miszerint egy szolnoki nyári táborban egy karateedző felrúgott egy kisfiút. Az esetet biztonsági kamera rögzítette, amely kiszivárgott, és az egész ország felháborodott. Most javában zajlik az edző pere, amelynek menetéről a Szoljon.hu számolt be. Ennek keretei között megszólalt az edző felesége, valamint a kisfiú anyukája is.

Zajlik a karateedző tárgyalása

Az eljárás során tanúként hívták be az edző feleségét, aki óvodapedagógusként dolgozik, de maga is karatézik, valamint a tábor szervezője volt. A nő kiemelte, hogy a párja rosszul kezelte a helyzetet, ugyanakkor felhívta arra a figyelmet, hogy a bántalmazott kisfiú édesanyja nem jelezte a tábor előtt, hogy a gyerek szenzoros.

Ha tudták volna, hogy Roland szenzoros, akkor nem vállalták volna a táboroztatását, rajra kívül ugyanis már volt két speciális igényű gyermek, és egy harmadik sajátos felügyeletére már nem volt kapacitásuk.

Ezután Roland édesanyja szólalt meg tanúként, aki reagált a feleség védekezésére. Elmondta, hogy nem karate-, hanem nyári szabadidős táborként volt a program meghirdetve. Ráadásul Roland csupán „csekély mértékben szenzoros”, ami miatt sem orvosi, sem gyógyszeres kezelése nem szükséges.

Bocsánatot kért az edző

A tárgyalás során a karateedző könnyek között tette meg vallomását, majd bocsánatot kért az édesanyától amiatt, amit a fiával tett. Elmondta, hogy hamarabb is elmondta volna, hogy mennyire sajnálja, azonban az utóbbi időszakban folyamatosan életveszélyes fenyegetéseket kapott, azért az otthonát sem tudta elhagyni - írja a Szoljon.hu. A tárgyalás május 15-én folytatódik.