Megszólalt a szomszédság a gyerekbántalmazó karateedzőről: „A családjával sem mindig túl kedves”

Egy másik helybéli gyermekkora ismeri Tibort.

- Én is jártam hozzá edzésre, de nekem csak jó élményeim vannak vele kapcsolatban. A felesége, Zsófia is jó edző, nála is sokat tanultam – tette hozzá.

A házaspárnak egyébként Nagykátán és Jászberényben is van edzőterme. Előbbit tavaly adták át egy nagyszabású esemény keretében.

A nagykátai edzőterem a Coop fölött van, az emeleten Fotó: Ripost

Agócs Tibor a botrány kirobbanásakor minden tisztségéről lemondott. A karateszövetség minden edzői tevékenységtől eltiltotta, de a férfi a közterületen elhelyezett, fényképével illusztrált hirdetéseket még nem távolította el, vagyis továbbra is ő a sportlétesítmény arca a felesége mellett. A teremben ottjártunkkor senki sem tartózkodott, de a folyosón szemügyre vehettük a gyerekek lelkesítésére szánt feliratokat. Ezek szerint azért érdemes hozzájuk járni, hogy ki-ki fejlődjön és jól érezze magát.

A jászberényi edzőtermet ugyancsak zárva találtuk. A környéken élők szerint Tibor cselekedete botrányos.

Kata örül, hogy az ő gyerekei nem jártak Tiborhoz, elítéli az edző viselkedését Fotó: Ripost

Kata csak hírből ismeri az edzőt, mert szerencséjére egyik gyermeke sem járt hozzá.

Mélyen elítélem a történteket, egy ilyen embert nem szabad a gyerekek közelébe engedni. Remélem, a bíró nagyon szigorú lesz vele

- vélekedett.

Bízom benne, hogy szigorú büntetést fog kapni, de nem a társadalomtól, hanem a bíróságtól

- mondta lapunknak egy idősebb asszony.