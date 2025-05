Rejtélyes, égből alászálló fémgömbök - mit akarnak tőlünk az Idegenek?

Amikor az ezüstszínű Betz-gömb mellé a család kutyája letelepedett, nyöszörögni kezdett, és befogta a fülét a mancsával. Majd a gömb önálló életre kelt, és magától gurult ide-oda. Később elkezdett agresszíven viselkedni. Hatására ajtók csapódtak be, és fülsüketítő hangot adott ki. Sokan már akkor úgy vélték, hogy idegen civilizáció áll a háttérben. A család ezután döntött úgy, hogy átadja a haditengerészetnek. Nem sokkal később a család nyomtalanul eltűnt.

Idegenek gömbje? 2016 Vietnám, Yen Bai tartomány / Fotó: Forrás: PHYS.ORG

Idegenek vagy "csak" a kormány?

A Betz-gömbhöz hasonló acélgömböket találtak 2011-ben Afrikában, és 2012-ben Brazíliában. 2015-ben Spanyolországban fedeztek fel két gömböt, amelyek egymáshoz közel zuhantak le. A becsapódáskor minden esetben mennydörgésszerű robbanásról számoltak be, majd tűz ütött ki. A tavalyi magyarországi esettel akkor külön cikkben foglalkoztunk. Az úgynevezett "zóki ufó"-t le is videózták. Ekkor kiderült: Szegeden, Kazincbarcikán, Tiszafüreden is láttak különös, fémgömbnek tűnő tárgyakat.

A legjobban dokumentált eset 2016 Vietnám Yen Bai tartományában történt, amikor szintén két gömb lezuhanásáról számoltak be a lakosok. Többen látták, hogy az egyik gömb hosszan köröz a levegőben a becsapódás előtt. A következő nap pedig Tuyen Quang tartományban szintén egy nagy fémgömb csapódott a földbe. A gömbök felülete mindig ugyanolyan sima. Kívülről nem látszik semmilyen forrasztás, vagy illesztés. Mindig utal arra valami, hogy rezgéseket, hangokat bocsájtanak ki. Az eseteket az is összekapcsolja, hogy mindig megjelent a hadsereg és elvitte. Esetleg valamilyen titkos műholdból zuhantak le? Ennek ellentmond a leírt különleges röppálya, a külső forrasztás hiánya és az antigravitációs tulajdonságok.

Kalmár János, kutató, író és újságíró, a Magyar Ufókutatók Szövetségének elnöke, sokat foglalkozott a gömbök titkával.

Nem a mi technológiánkkal hozták létre ezeket, az biztos, mert létezésükre egyszerűen nincs földi magyarázat.

- fogalmazott.

Még nagyobb kérdés, hogy milyen célt szolgálnak. A Betz-gömb idején kiszivárgott egy kutató véleménye, aki szerint a tárggyal termonukleáris robbanást lehet előidézni. Kalmár János szerint a gömbök inkább olyanok, mint a szondák, amiket előre küldtek, hogy kutatást végezzenek.

A hatalom sokkal többet tud nálunk. Amerika, Kína, de más kisebb államok is, különböző földönkívüli civilizációkkal állnak kapcsolatban. Persze titkolják. De a gömbök ittléte egyelőre megfejthetetlen rejtély. Talán impulzust adó valamik, tudati befolyásolással fognak bírni ránk. Szerintem a földönkívüliek az emberi genomot kutatják.