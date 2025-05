Teljes nyugalommal száguldott az autópályán a forgalommal szemben, el se akarta hinni, hogy hibázik - videó

Tréfák tárgya a forgalommal szembe hajtó autós. Csakhogy ez csöppet sem vicces, nemcsak saját, mások életét is veszélyezteti. Most is ez történt a 67-es gyorsforgalmin, ráadásul az egészről felkerült egy videó az internetre, amelyet már a rendőrök is láttak. Ez alapján keresik a sofőrt a rendőrök.

Rengeteg ember életét veszélyzteti, aki forgalommal szembe hajt

Fotó: Nemeth Andras Peter / Mediaworks

Pont, mint a viccben, úgy hajtott a forgalommal szembe egy autós a 67-es gyorsforgalmi úton:

egy autó szembe megy a forgalommal.

Egy? Az összes.

Csakhogy ez cseppet sem vicces, és valóban csak a vakszerencsének köszönhető, hogy a 130-cal száguldozó sofőr nem okozott tragédiát.

Kilométereken keresztül ment szembe a többi autóssal, és az internetre felkerült videóból az is kiderült, hogy egy kamion, egy teherautó és egy autó is elmegy mellette, mire rájön, hogy rossz irányba megy. No akkor sem rögtön, és akkor sem magától. Másodperceken keresztül dudál rá egy autós, a saját, vagyis a jó oldalon közlekedve, amikor elkezd lassítani. Eközben újabb autósok érkeznek vele szemben. Az egész teljesen felfoghatatlan.