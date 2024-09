Megőrült? Forgalommal szembe száguldott az M30-ason, csoda, hogy nem történt tragédia – videó

Egészen döbbenetes képsorokat vettek fel egy kocsiból az M30-as autópályán, Szikszó és Encs között csütörtök délután, ahol egy sofőr a forgalommal szembe haladt, méghozzá igen hosszan és nagy sebességgel. Láthatóan akkor sem tűnt fel neki, hogy valamit rosszul csinálna, amikor többen is jöttek szembe: még egy teherautó is elhúzott mellette. A sofőr valószínűleg nem vette észre, hogy rossz oldalon ment fel a pályára, ezzel azonban könnyedén tragédiát is okozhatott volna. Egy vezetéstechnikai szakértő a Tényeknek elárulta: mostanában rengeteg az ehhez hasonló eset az emberek figyelmetlensége miatt.