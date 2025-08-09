Eltűnt egy demens idős férfi Debrecenben, kétségbeesetten keresik

Kétségbeesetten keresnek egy idős, demens férfit, László Istvánt Debrecenben. A férfi péntek hajnalban ment el a Vadliba utcai otthonából, azóta nem ad magáról életjelet. A családja nagy erőkkel keresik, kamerafelvételek alapján a férfi a Remény utcán ment a Diószegi út irányába, ám ott nyoma veszett.
Az idős férfi menye szerint a kamerafelvételeken látszik, hogy egy seprű van a kezében. Valószínűleg Pac felé igyekszik, mivel egykor ott volt kertjük és arra emlékezhet a férfi.
"Annyi biztos, hogy papa 2025.08.08. 0:30 és 2 óra között a térkepen jelölt utcákon mozgott. A kereső kutyák azt határozottan megerősítették, hogy a Remény utcán ment a Diószegi út irányába, viszont ott a nagy por miatt elvesztette a szagot.
Abban kérném a segítségeteket, hogy akinek azon a környéken Diószegi út és annak környéke van ismerőse, cége ahol van kamera, megnézni, hogy hajnali 2 után merre indulhatott.
Egy seprű volt a kezében, mikor elindult, ez a már kapott felvételekből is kiderült.
Demens beteg apósom, és az a gyanúnk, hogy Pacra akart menni, mert régen ott volt kertjük, és talán arra emlékezhetett. Esetleg akinek abban az irányban van kertje kamerával, kérem segítsen és ha lát valamit hívja a 06209448906 telefonszámot.
Arra gondoltunk még, mivel utána egész nap senki nem látta, és mi sem találtuk egész nap, egész éjszaka, hogy behúzódhatott valami elhagyatott kertbe, sufniba.
Ha valakinek van ilyen a szomszédságában, a fent említett területen és be tud menni, kérem segítsen és nézzen körül.
A fenti telefonszám éjjel- nappal elérhető" - írta a férfi menye, László Zita.
