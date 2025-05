5+1 lehetetlen esküvői helyszín, amire biztosan nem gondoltál

Egyre gyakoribb, hogy a párok furcsa, netán hátborzongató helyet keressenek esküvőjükre. Egyszerűen ennek van a korszaka. Sokan unják a klasszikus kastélyokat, tengerpartokat vagy borbirtokokat, és kedvenc fantáziájuk, szerepjátékuk vagy filmjük világába menekülnének a nagy naphoz. Íme néhány valóban meghökkentő, furcsa, de emlékezetes esküvői helyszín javaslat.

Esküvő: lehetetlen helyszínek / Fotó: Esküvői Kiállítás Budapest Sportaréna / Facebook

Esküvő: magasságok és mélységek

1. Egy repülőgép fedélzete – a felhők felett fogadnak örök hűséget

Gyakran elő szokott fordulni, hogy valaki a repülőgépen kéri meg szíve választottjának kezét. De egyre többeknek jut eszébe, hogy 10 000 méteres magasságban mondjon igent. Erre az igényre a légitársaságok is ráéreztek, és többen is kínálnak privát járatot az esküvőre, ahol a kapitány akár esket is.

2. Bungee jumping esküvő – ugorj a házasságba, ezúttal szó szerint

Az extrém sportokat egyre több hétköznapi ember űzi. Ezért kialakulóban van a „szokás”, hogy több extrém sportparkban is van lehetőség a levegőben elmondani a fogadalmat – mielőtt együtt a mélybe vetnék magukat. De ha igazán úttörőek akarunk lenni, akkor akár zuhanás, mondjuk ejtőernyőzés közben is történhet a ceremónia.

3. Tengeralatti esküvő – merülj le szerelmeddel örökkön örökké

Az előző megoldások ellentéte. Ahogy a házasságban is magasságokat és mélységeket lehet megélni, úgy már az esküvő is adhat erre lehetőséget. Csak itt a merülés is pozitív értelemben értendő. Thaiföldtől a Maldív-szigetekig rengeteg búvárközpont kínálja, hogy búvárfelszerelésben, korallzátonyok, egzotikus vízi lények között mondjátok ki az igent.

Esküvő az éj fekete romantika jegyében Fotó: Origo

Félni és nevetni egyszerre

4. Horror-templom, rom-templom vagy temető – az éj fekete romantika jegyében

Ma már sokan tartoznak valamilyen gótikus szubkultúrához. Kamaszkorukban emósok, black-metálosok, darkosok voltak, vagy imádták Poe költészetét és a vámpírregényeket. Az ilyen lelkületű pároknak ideális hely lehet egy romos várkastély, rom-templom. Ma már vannak kifejezetten olyan esküvő szervezők, akik vámpíros, zombis vagy egyenesen temetői esküvőket rendeznek, akár teljes díszlettel. Vannak olyanok, akik „beérik” annyival, hogy egy moziban keljenek egybe, miközben a háttérben megy a kedvenc filmjük, a vendégek pedig a film szereplőinek jelmezében paroláznak közben.