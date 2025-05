Most közölték: elhunyt az elismert magyar meteorológus

Életének 94. évében, vasárnap elhunyt Czelnai Rudolf Széchenyi-díjas meteorológus, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) rendes tagja, az Országos Meteorológiai Szolgálat egykori elnöke, a Meteorológiai Világszervezet volt főtitkárhelyettese - közölte az Akadémia hétfőn.

Czelnai Rudolf példaértékű szakmai pályafutását tudományos igényesség, nemzetközi látásmód és elkötelezett közszolgálat jellemezte. Munkájával hozzájárult ahhoz, hogy a meteorológia tudománya fejlődjön, és a társadalom is jobban megértse a légköri folyamatok jelentőségét. Öröksége máig hatással van a hazai meteorológiai kutatásokra és az időjárás-előrejelzés gyakorlatára - méltatta az elhunytat honlapján az MTA.

Mint írták, Czelnai Rudolf tudományos érdeklődése kiterjedt a klímakutatásra, az éghajlati modellezésre és a légkör fizikai folyamataira is. Jelentős szerepet játszott abban, hogy a klímaváltozással kapcsolatos kutatások Magyarországon is előtérbe kerüljenek. Több jelentős monográfia, ma is alapmunkának számító tankönyv szerzője volt, számos tudományos publikációja neves szakfolyóiratokban jelent meg. Kutatásai a meteorológiai megfigyelőrendszerek optimalizálására és a meteorológiai adatmezők statisztikai szerkezetének vizsgálatára terjedtek ki, továbbá behatóan tanulmányozta és vizsgálta az óceánok szerepét az éghajlat alakulásában - írja az MTI.

Czelnai Rudolf 1932. május 3-án Miskolcon született. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem meteorológia szakán 1954-ben szerzett diplomát. Pályafutását az Országos Meteorológiai Intézet Éghajlatkutató Osztályának munkatársaként kezdte. Már fiatalon a meteorológiai számítások automatizálása és a numerikus időjárás-előrejelzés úttörője lett Magyarországon.

Munkájával elősegítette a korszerű tudományos eljárások hazai meghonosítását és alkalmazását a gyakorlati meteorológiában. 1973-1974 között az Országos Meteorológiai Szolgálat elnökhelyettese, 1974-1981 között elnöke volt. Irányítása alatt nagy hangsúlyt fektetett a hazai meteorológiai megfigyelőhálózat és az előrejelzési rendszer korszerűsítésére, kulcsszerepet játszott a számítógépes időjárás-előrejelzés magyarországi bevezetésében.