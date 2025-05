Rejtélyes lopás Csepelen: titokzatos fekete zsákokat vághattak ki a konténerhajóból

Úgy látszik, igencsak zajlik az élet mostanában Csepelen. A városrész nemrégiben ugyanis azzal került be a hírekbe, hogy egy több napon át tartó razzia során egy droglaborhoz kísértetiesen hasonló gyárat kapcsoltak le a Csepel Művek területén. Akkor három embert vettek őrizetbe, akik közül a rendőrség egyet le is tartóztatott, az ügyben pedig jelenleg is vizsgálódnak. Most újabb rejtélyes estről értesültünk, ezúttal azonban a csepeli kikötő területéről: itt ugyanis úgy tudjuk, hogy a napokban egy két rejtélyes alak lékelt meg egy konténert, méghozzá titokzatos körülmények között.

Igencsak titokzatos lopás történt Csepelen: senki nem tudja, mit rejthettek a zsákok Fotó: Shutterstock

Titokzatos lopás Csepelen: rejtélyes fekete zsákokkal távoztak a konténerhajótól

Lapuk úgy értesült, hogy kedden (május 5.) ugyanis éppen egy Ecuadorból érkező konténerhajó pihent a kikötőben, ami Románia felé indult volna tovább.

Úgy tudjuk azonban, hogy útja nem volt sima: a csepeli kikötőben ugyanis két rejtélyes alak lépett oda az egyik konténerhez, amit "meglékeltek", majd két nehéz, fekete zsákot cibáltak ki onnan.

Információink szerint nem amatőrökről lehetett szó, nagyon is tudhatták a dolgukat. A férfiak ugyanis modern eszközökkel felszerve érkeztek a helyszínre, ahol nem hezitáltak: célirányosan egy adott pont felé vették az irányt, ahol gyorsan felnyitották a konténert. Úgy értesültünk, hogy még arra is volt gondjuk, hogy a nyomaikat megpróbálják elfedni: egyes pletykák szerint ugyanis lefestéssel igyekeztek eltüntetni maguk után a nyomokat.

Állítólag olyan gyorsan érkeztek, ahogyan távoztak: a két rejtélyes, nehéz és fekete zsákkal rekordidő alatt eltűntek. A Bors úgy tudja, hogy az esetről a rendőröket is értesítették, akik a helyszínre is vonultak. Lapunk ezért a történtekkel kapcsolatban felkereste a zsarukat, akik elárulták: valóban nyomoznak az ügyben, a tettesek viszont még nincsenek rendőrkézen:

Az ügyben a Budapesti Rendőr-főkapitányságra érkezett bejelentés, a XXI. kerületi Rendőrkapitányság lopás bűntett gyanúja miatt rendelt el nyomozást ismeretlen tettes ellen

- mondta el a Bors kérdéseire a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Egyelőre azonban senki nem tudja, hogy kik lehettek a titokzatos tolvajok, ahogyan azt sem, hogy mit is rejthettek a nehéz zsákok.