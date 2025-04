Nincs vége: újabb razzia a csepeli droglaborban

Nem ért véget a csepeli droglabor körüli felfordulás, ugyanis péntek délelőtt ismét rendőrök, mentők és vegyvédelmi munkaruhás szakemberek mozognak a helyszínen. Mint arról a Bors elsőként beszámolt, rendőrök valóságos hada szállt meg egy, a Csepel Művek területén található vegyi raktárat április 2-án. A területen soha nem látott rendőr és hatósági személy bukkant fel, zsaruk, mentősök és társhatóságok tucatja nyüzsgött a raktárnál közel két napig. Nem véletlen: a gyanú szerint ugyanis meglehet, hogy az épületben droglabort működtettek.

Ismét razziáznak a rendőrök Csepelen Fotó: Markovics Gábor / Bors

Újabb razzia Csepelen

A kétnapos razzia eredménye is döbbenetes volt: 7,5 tonnányi vegyi anyagot találtak.

A rendőrség korábban azt közölte, hogy majdnem 100 kilogramm kristályos anyagot foglaltak le, amelynek a piaci értéke 500 millió forint, illetve 7,5 tonna olyan anyagot, amelyből nagyon könnyen állítható elő kábítószer. Ennek feketepiaci értéke, amennyiben sikerül kábítószert előállítani belőle, 12 milliárd forint lenne

- mondta az eset után Dr. Jeney Áron rendőr dandártábornok.

Ismét elképesztő mennyiségű zsaru szállta meg a Csepel Műveket Fotó: Markovics Gábor / Bors

Az üggyel kapcsolatban három férfit le is tartóztattak, azonban a 70, 72 és 48 éves férfiakat végül elengedték és szabadon távozhattak. Ez ellen viszont az ügyészség fellebbezett, emellett a nyomozás is folyik, ugyanis most azt kell kideríteni, hogy az elképesztő mennyiségű, ám nem illegális alapanyag a vegyi anyagok gyártásával foglalkozó kft. napi munkájához, avagy a kábítószer előállításához kellett-e.

Úgy tűnik azonban, hogy a zsaruk valóban gőzerővel dolgoznak az ügy felgöngyölítésén, mivel ma ottjártunkkor is kemény munka folyt: munkatársaink szerint a labor területe ugyanis úgy festett, mintha egy katasztrófafilm forgatásán járnánk.

A szakemberek egy része vegyvédelmi ruhában sürgölődött a helyszínen Fotó: Markovics Gábor / Bors

A helyzet komolyságát igazolja, hogy a rendőrök az érdeklődésünket észrevéve próbáltak távol tartani a helyszíntől és távozásunk után a kordonokat is kitették az utca végére. A Csepel Művek egész területén nagy a rendőri jelenlét, folyamatosan cirkálnak a rendőrautók a gyárépületek között. Bár hivatalos tájékoztatás egyelőre nincs, úgy tűnik, hogy még nem zárult le a helyszínelés és az anyagok elszállítása. Az sem kizárt, hogy újabb fejleményekre bukkantak az ügyben. Lapunk az esettel és az újabb razziával kapcsolatban felkereste a rendőrséget, válaszuk esetén cikkünket frissítjük.