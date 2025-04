Már az anyaméhben eldőlhet, milyen ételeket szeretünk

Mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy az anyaméhben ért hatások meghatározzák és befolyásolják az életünket, de talán nem is gondolnánk, hogy ez az időszak abban is döntő lehet, hogy milyen ételeket részesítünk majd előnyben gyermek- és felnőtt korunkban. Az anya által elfogyasztott fogások ízei és illatai ugyanis már a magzatvízen keresztül eljutnak a babához, akinek az ízérzékelése a születés előtt elkezd kialakulni - írja a Fanny Magazin.

Mosoly vagy fintorgás?

Az egyesült királyságbeli Durham Egyetem szakemberei 2022-es tanulmányukban számoltak be arról a kutatásról, amiben 100, terhessége 32–36. hetében járó nőt és növekvő magzatukat figyelték meg. A vizsgálatok során a kutatók arra keresték a választ, hogy a kicsik arckifejezése miként változik az anya által elfogyasztott ételek hatására. Az időpont nem véletlen, ebben a korban ugyanis a babák már képesek reagálni a különféle ételekre, azaz mosolyognak vagy éppen a szemöldöküket ráncolják attól függően, hogy édesanyjuk mit evett. A tesztben résztvevő kismamák kétféle ízű kapszulát kaptak: az egyik csoport sárgarépát, a másik kelkáposztát tartalmazót vett be. Körülbelül 20 perccel ezután, amikor az ízmolekulák elérték a magzat vékonybelét és a magzatvízbe is bejutottak, a kutatók 4D ultrahangos eljárással figyelték az arckifejezéseket. A sárgarépás kapszulát lenyelő anyák gyermekei gyakrabban mutattak mosolyszerű mimikát, melyet a szakemberek a kellemes ízre adott pozitív reakciónak tulajdonítottak. A kelkáposztás csoport babái viszont grimaszszerű arckifejezéseket produkáltak, mintha kellemetlennek találnák az ízt.

Rendhagyó kísérletnek számít

Az eredmények egyértelműen alátámasztják, hogy a magzatok már az anyaméhben képesek megkülönböztetni az édesebb és kesernyésebb ízeket, erre pedig arckifejezéssel is reagálnak. A durhami kutatás azért is egyedülálló, mert ez volt az első, amely közvetlen bizonyítékot szolgáltatott arra, hogy a magzatok képesek ízeket érzékelni, és erre választ is adni. Korábban csak az anyaméhen kívül vizsgáltak ilyen reakciókat. A kutatók szerint ennek a felfedezésnek hosszú távú hatásai lehetnek, az eredmény arra enged következtetni, hogy már a születés előtti tapasztalatok befolyásolják a gyermekek későbbi étkezési szokásait. A kismamák étrendje ilyen módon segíthet a babák ízlésének formálásában, és akár abban is, hogy a gyerekek nyitottabbak legyenek az egészséges életvitelre.