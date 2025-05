Csak hónapjai vannak hátra az édesapának: esti meséket vesz fel, hogy a gyermekeinek halála után is mesélhessen

Egy halálosan beteg apa, akinek hónapokat adtak, esti meséket vesz fel a gyerekeinek, hogy miután elhunyt, meghallgathassák.

Az 51 éves Lee Rawlinsonnál októberben diagnosztizáltak kezelhetetlen hasnyálmirigyrákot. Azóta az emlékeket feleségével, Faye-jel, tízéves lányukkal, Darcey-vel és hétéves fiukkal, Marley-val gyűjti.

Jelenleg a Stories For Life és a Havens Hospices jótékonysági szervezetekkel dolgozik együtt, hogy ezt halála után is folytathassa. A Stories for Life támogatja a hospice-t, amely speciális támogatást és ellátást nyújt a gyógyíthatatlan betegségben élők családjainak, lehetőséget kínálva szeretteik üzeneteinek és történeteinek rögzítésére, megőrizve hangjukat arra az időre, amikor már nem lesznek itt.

Rawlinson számos történetet vett fel gyermekei számára, köztük a Rongyos Szamár című mese animációs feldolgozását – egy családi kedvencet, amely mosolyt és nevetést csal Darcey és Marley arcára.

Lee, az essexi Leigh on Sea-i volt orvosi képviselő azt mondta: „Mindig olvasok a gyerekeknek lefekvés előtt. Most már mindig hallani fogják a hangomat. Megnyugtató tudni, hogy ez vigaszt nyújt majd a gyerekeimnek, még akkor is, ha lesznek könnyek. Ha Marley azt hiszi, hogy apa a felhőkben van, és még mindig hallja a hangomat – az lenyűgöző.”