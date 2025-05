Nem jelentette be kétévese eltűnését a horroranya, aki másik lányát otthon egy szekrénybe zárta

Továbbra is nagy erőkkel keresik a rendőrök azt a kétévest, akinek még 2017-ben veszett nyoma. A kis Ava megtalálásában azonban nagy nehézséget okoz, hogy az anyja, Virginia Gonzales nem jelentette az eltűnését, ami miatt most letartóztatták őt. Erre pedig azok után derült fény, hogy a 33 éves nő egy másik, hétéves lányára alultáplálva, elhanyagolva találtak rá a hatóságok otthonuk egyik szekrényében. Mint kiderült, a nagymama volt az, aki észrevette, az iskolás már egy hónapja be van zárva a bútorba.

Nem jelentette lánya eltűnését, másik gyermekét éheztette és bántalmazta. Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

A hétéves a szekrénybe zárva friss levegőhöz és fényhez sem jutott. Az orvosok szerint a bántalmazás és az éheztetés miatt a kislány súlyos agysérülést szenvedett. A kiskorú ugyanis naponta csupán fél pohár vizet és pár falatot kapott csak büntetésből, amiért a ő vizelési problémákkal küzdött. De az is kiderült, a lány 10 éves bátyja volt az, akinek takarítania kellett a szekrényt húga széklete miatt.

Virginia összesen hét gyermekkel rendelkezett, akik közül az egyik, akinek 2017-ben veszett nyoma, ma kilenc éves lenne, azonban nem tudni róla semmit. Hat másikját nevelőotthonban helyezték el. A 33 éves nő gyermekbántalmazás vádjával kell szembenézzen, írja a CrimeOnline.