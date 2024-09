„Olyan volt, mint az Alcatraz” – horrorisztikus iskolakezdésről vallott Bochkor Gábor

Bochkor Gábor ugyan már jó néhány évtizede maga mögött hagyta az iskolapadot, de a tanévkezdés ma is feleleveníti benne a rossz emlékeket. A cseppet sem vidám első tanítási napjának képe épp úgy él benne ma is, mintha csak tegnap történt volna. A Retro Rádió reggeli műsorában el is árult erről néhány részletet.

Bochkor Gábor elárulta, milyen volt számára az első tanítási nap, egyáltalán nem az várta ott, mint amire számított (Fotó: TV2)

A műsorvezetőt a boldog óvodás élmények után szinte sokként érte az iskolakezdés, ami cseppet sem olyan volt, mint amire számított:

A külker oviban, ahova jártam, volt medence is, meg egy kis villamos az udvaron, azon lehetett játszani és különjáraton vittek a Gellért-hegyre, a Parlament mellől. Azt hittem, az iskola is ilyen lesz, és akkor innen bekerültem a Radnóti Miklós utcai iskolába, ami olyan volt, mint az Alcatraz. Vasrácsok voltak még belül is, fehér köpenyes emberek, akikre azt mondták, hogy ő a tanító néni meg bácsi és szinte sikolyokat lehetett hallani a folyosón. Nem akarom itt bántani azt az iskolát, de a medencés óvoda, meg a balatoni nyaralás után bementem ebbe a szürke, vasrácsos épületbe és úgy éreztem magam, mint egy javító-nevelő intézetben.

− Arra is emlékeszem, hogy a szüleim elvittek előtte fodrászhoz és levágták elől a hajam, nagyon hülyén néztem ki, és attól is rosszul éreztem magam. Aztán rögtön az év elején elvittek minket beoltani és a Kresz Gézába kellett bemenni, ahol várt egy orvos, akkora injekciós tűvel, hogy maga a tű olyan vastag volt mint egy toll betétje” – tette még hozzá Bochkor.

Bochkor Gábor hamar kiszabadult a rácsok közül

Szerencsére a rádiósnak nem kellett sokáig tűrnie a kiképzőtábori hangulatot, hiszen édesapja munkája miatt a család az első év után külföldre költözött, így a második tanévet már sokkal jobb körülmények között, boldogan kezdhette: